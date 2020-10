Escándalo: Nacha Guevara se sacó con Los Ángeles a la Mañana en vivo

La relación de Nacha Guevara con las panelistas de Los Ángeles de la mañana está en su peor momento. Esto quedó evidenciado en la entrevista que le hicieron a la actriz y que terminó en muy malos términos.

La jurado del Cantando 2020 se refirió a su relación con Moria Casán, y cómo se encuentran hoy, que comparten su trabajo como colegas en el certamen de El Trece. Sin embargo, en un momento Nacha se molestó con la intervención que hizo Mariana Brey, y terminó frenando su pregunta.

"Moria hizo referencia a una traición, a algo que pasó en escena en la obra de teatro que realizaron juntas. Que está relacionada con un arma, me gustaría que cuentes vos tu punto de vista", preguntó Mariana Brey.

"Mirá, no entro en eso. Vos siempre querés ir a esos lugares. Pero yo sabés qué, estoy desayunando, estoy feliz en la mañana y no te voy a contestar eso porque no me interesa", remarcó contundente Nacha Guevara, frenando a la angelita.

Luego, cuando Brey quiso aclarar su pregunta, Nacha insistente impuso su descargo y agregó: "Lo que sí me interesa es anunciar mi taller, eso sí me interesa. Hablar con ustedes de las mejores cosas. El chusmerío se lo dejo a ustedes para que cuando termine digan lo que quieran. Ahora digo lo que quiero yo, ¿está claro?".

Nacha Guevara trató de "urracas" a las panelistas de Ángel de Brito

En un intento por mejorar los números de rating, el "Cantando 2020" está priorizando los escándalos chispeantes entre los participantes y los jurados. De manera totalmente inesperada, Nacha Guevara protagonizó un filoso cruce con las "angelitas" de Ángel de Brito. "Se nota que lo tenías atragantado", lanzó el conductor de ambos programas, luego de los insultos de la actriz.

Los últimos días se filtró el rumor que Nacha era más benévola en las devoluciones de Lizardo Ponce, porque este la ayudaba a administrar sus redes sociales. El comentario lo lanzaron las panelistas de Ángel de Brito en "Los ángeles de la mañana" (El Trece), en especial Karina Iavícoli que agregó: "La ayuda como me podría ayudar a mí, porque no la tengo clara con las redes. Entonces siempre la devolución es más amorosa".

"Voy a hablar con Lizardo cuando venga para que me diga en qué me está ayudando, porque las urracas, los urracos y les urraques están diciendo que yo le 'chupo las medias' para que me dé seguidores", sentenció Nacha. De Brito no se quedó callado y defendió a las mujeres de su magazine: "¿Estás hablando de mis panelistas, de mis angelitas?".