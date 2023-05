Escándalo con Marcelo Tinelli en El Nueve: "Más que resistencia"

El conductor grabará el Bailando 2023 en un estudio de canal Nueve y estalló la polémica.

Marcelo Tinelli ya tiene casi todo listo para la vuelta del Bailando y la competencia de baile tendrá una gran novedad. Por primera vez Showmatch se transmitirá por América, pero con una curiosa salvedad: el programa saldrá desde un estudio de El Nueve. Un detalle que le generó un nuevo dolor de cabeza al conductor.

Pese a la resistencia de figuras como Beto Casella, las autoridades del canal del Grupo Octubre le dieron el visto bueno al gerente artístico de la señal de Daniel Vila y le alquilaron el estudio 8, que posee 1000 metros cuadrados y hasta ahora estaba sin usarse. "Se hará el programa y habrá un streaming donde se irá mostrando y debatiendo todo sobre el programa", confirmaron en LAM.

Pero la "vuelta" de Tinelli a El Nueve no fue bien recibida por los empleados de la señal. Según reveló Marina Calabró, se instalarán baños químicos para los trabajadores de LaFlia. "Más que resistencia, hay una suerte de signo de pregunta sobre cómo será la convivencia con tanta gente. Porque además Marcelo dijo que va a haber tribuna y esto modifica la dinámica del canal", explicó la periodista.

Luego, sobre la polémica de los baños, precisó: "Me decían que la primera conquista social de los laburantes es que accedieron a montar una estructura de baños químicos para que use Showmatch y no los del personal y los que usan la planta del canal". Además del personal de la productora del hombre de Bolívar, utilizan ese predio los empleados de El Nueve y también los de IP. "Porque tal vez hay un periodista que tiene que hacer un segmento de noticias en IP y a veces hay cola en un baño porque hay demasiada gente", completó la panelista de Radio Mitre.

En ese sentido, continuó: "Por este motivo van a empezar a montar estructuras separadas para que los empleados del canal y el personal habitual no se sienta invadido, ni se afecte la logística de ningún programa. Ni la del Nueve, ni de la señal IP". Y cerró: "Además, El Nueve va a estar al aire al momento en que Marcelo grabe, esto hay que tenerlo en cuenta. Él va en vivo pero para América, El Nueve mientras tanto sale al aire. Así que están armando una estructura paralela".

Marcelo Tinelli le podría sacar una figura a Telefe

Tras confirmar a los primeros famosos que formarán parte del Bailando 2023, Marcelo Tinelli y su equipo trabajan a contrarreloj para cerrar al resto de los participantes. Son varios los interesados en sumarse, pero el conductor ya se fijó en una de las últimas figuras que saltaron a la fama de la mano de Telefe.

La cuenta oficial de LAM en Instagram compartió una foto de Ángel de Brito con Juliana Díaz, la concursante del Gran Hermano que se puso de novia con su compañero Maxi dentro del programa. Ahí le preguntaron a Tinelli cómo veía a la joven para el Bailando.

"No me disgusta. Es picante", contestó el presentador, sin mostrar demasiado entusiasmo por "Tini", aunque tampoco le cerró las puertas. El ida y vuelta se dio semanas después de que Juliana hiciera un insólito video en sus redes sociales en el que le pidió de manera directa a Tinelli que la incluyera en la lista de participantes de su programa.

"¿Qué estás esperando, Marce querido. ¿Hola Chato? Si dale, dale. Escuchame una cosa, ¿Qué está pasando que no me llamaron del Bailando todavía? Soy la primera expulsada de todas las ediciones de Gran Hermano, ¿Cómo no me vas a conocer a mí?", sostuvo la joven en un video. "Soy histriónica, simpática, me encanta bailar, tengo un novio cordobés. ¿Querés que vayamos los dos? Vamos. ¿Querés que vaya sola? Voy sola", agregó.