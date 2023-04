En Telefe se hartaron y le hicieron la cruz a Alfa de Gran Hermano por un motivo impensado

Las autoridades de Telefe tomaron una fuerte decisión sobre el futuro de Walter "Alfa" Santiago, ex participante de Gran Hermano que generó un gran rating en en el canal de TV.

Walter "Alfa" Santiago, ex participante de Gran Hermano que le dio muy buenos puntos de rating en el transcurso del reality, afronta una situación incómoda. En las últimas horas, se conoció que las autoridades de Telefe tomaron la drástica decisión de hacerle la cruz en uno de los programas que salen al aire.

Al parecer, los directivos del canal de las tres pelotitas se cansaron de "Alfa". Según indicó La Pavada del Diario Crónica, el hombre de 61 años estaba a punto de sumarse al programa de A la Barbarossa, conducido por Georgina Barbarossa.

Sin embargo, y a raíz de la confirmación de Walter en el Bailando por un Sueño (América TV), que conducirá Marcelo Tinelli, Telefe optó por darlo de baja no sólo porque se marcha a un programa que es competencia sino también por otro particular motivo. De acuerdo a lo que precisaron, "'Alfa' es difícil de conformar, y sus conversaciones eternas no lo harían muy digerible para el formato matutino".

Por lo tanto, y frente a este escenario complejo, es poco probable que "Alfa" siga vinculado a Telefe, donde los ex participantes de Gran Hermano 2022/23 tuvieron que firmar un contrato de exclusividad previo al ingreso al reality.

Quién es la novia de Walter "Alfa" Santiago, ex participante de Gran Hermano

Walter "Alfa" Santiago, ex participante de Gran Hermano, confirmó la noticia menos pensaba sobre su vida sentimental: que está en pareja con Delfina Wagner, la periodista de 20 años con la que había sido visto a los besos en varias fiestas y eventos. A pesar de la diferencia de edad, el hombre de 61 años aseguró que se encuentran muy felices y enamorados. Mientras algunos de sus fanáticos lo apoyaron, la gran mayoría lo destrozó en las redes sociales debido a que se llevan 40 años.

Semanas atrás, se habían filtrado fotos de "Alfa" besándose con Delfina en diferentes lugares, aunque ninguno de los dos había confirmado su romance. Ahora, finalmente el ex "hermanito" brindó detalles sobre su situación sentimental. Ambos estuvieron presentes en A la Barbarossa (Telefe), el ciclo conducido por Georgina Barbarossa, y hablaron sobre su relación.

"Yo creo que hay que hacer las cosas que uno siente. Delfina me acompañó, es una chica increíble. Todo el mundo juzga la diferencia de edad, que tiene 20 años, que esto que el otro... No nos importa la diferencia de edad”, manifestó el ex "hermanito". Y explicó que a medida que la fue conociendo como persona, se dio cuenta de que "es buena, tiene un corazón de oro, escucha y acompaña". Además, contó que ya se la presentó a su hija.

Cuando le preguntaron si eran pareja, el hombre respondió que "no existen los títulos" y que es su "compañera". "No me jodas", lo frenó Delfina, que lo estaba escuchando desde el otro lado de la pantalla, dejando en claro que son novios. "Con 'Alfa' nos estamos conociendo. No me gusta que me comparen con otras chicas, es un garrón que me pongan al lado de la foto de otras dos pibas”, agregó la joven, en referencia a Romina, la representante de "Alfa" en Uruguay, y a Camila Lattanzio, exintegrante de Gran Hermano.