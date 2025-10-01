Carrió destrozó a Macri tras juntarse con Milei: “Gato”

Elisa Carrió contundente contra Mauricio Macri.

Elisa Carrió volvió a generar impacto con sus declaraciones, esta vez al hablar del reciente encuentro entre Mauricio Macri y Javier Milei que se dio el domingo pasado. Invitada a los estudios de TN, la fundadora de la Coalición Cívica hizo un repaso de su relación con el expresidente y no dudó en lanzarle duros cuestionamientos.

“En toda empresa de medios hay limitaciones. Ojo, acá no. En TN me peleaba con Magnetto acá. Siempre me encantó. Cuando tuve que defender a los chicos de los hijos de Clarín... Nadie me pidió nada. Me preguntaban por qué los defendía: era una injusticia”, arrancó Carrió, en medio de un clima distendido.

Sin embargo, cuando se refirió directamente a Mauricio Macri, su tono se endureció. “Es que él puso a Toto Caputo... En abril hablé con Mauricio y le dije que estaba destrozando a su propio partido. Me senté en un lugar que había alquilado él. Yo la adoro a Juliana Awada, a sus hijas y a las exmujeres, pero a él no”, lanzó.

Con la contundencia que la caracteriza, la política agregó sobre su tensa relación con el expresidente: “Siempre fue a los gritos. Yo le veo esa cara de gato verde... Siempre le dije lo mismo. Yo no le hablé por años. Yo lo denuncié. La sociedad quería... Qué querés que haga con una sociedad que no entiende”.

El encuentro de Javier Milei y Mauricio Macri

El domingo pasado, el presidente Javier Milei se reunió en la Quinta de Olivos con Mauricio Macri, en un encuentro que duró más de tres horas y que también contó con la participación del ministro del Interior, Guillermo Francos. Según reveló Eduardo Feinmann en X, allí se discutieron diversos temas de la coyuntura política y económica, con Macri haciendo un planteo “sincero sobre el día después del 26”.

Más tarde, el propio Macri confirmó en sus redes sociales la reunión: “Es bueno haber retomado el diálogo después de más de un año, siempre con la misma vocación: decirle la verdad al presidente sobre lo que pienso de la situación del país y encontrar las oportunidades para trabajar para que la Argentina salga adelante”.