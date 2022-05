El último chiste de Gerardo Rozín a su familia: "Fue en el ataúd"

En PH Podemos Hablar, Christophe Krywonis reveló cuál fue la broma que Gerardo Rozín le hizo a su familia luego de su muerte.

Gerardo Rozín murió el pasado 11 de marzo a causa de una enfermedad terminal. Sin embargo, no dejan de haber historias que captan la atención. En PH Podemos Hablar, y frente a la atenta mirada de Andy Kusnetzoff, Christophe Krywonis decidió revelar cuál fue el último chiste que le hizo a su familia luego de su muerte.

Durante la transmisión de Telefe del último sábado por la noche, Andy recibió la visita de invitados como Luis Islas, Cande Molfese, Eugenia Tobal, Christophe y Jesica Cirio. Luego de que esta última hablar acerca de cómo era Rozín, el famoso chef fue consultado por el presentador: "Christophe, vos eras amigo, ¿no?".

"Sí, éramos amigos más fuera de cámara que en cámara", respondió Christophe Krywonis. Y curiosamente, se decidió a contar cuál fue la broma que Rozín le hizo a sus seres queridos tras su muerte: "Su último chiste no sé si lo contaron... Gerardo era de Rosario Central. El guacho, perdón por decirlo de esta manera, ja, pero toda su familia es de Newell’s". Y señaló: "Hizo poner una bandera de Central sobre su ataúd y le hizo prometer a toda su familia que besen el ataúd con la bandera de Central. Eso era Gerardo también".

Christophe Krywonis contó en PH Podemos Hablar el último chiste de Gerardo Rozín a su familia tras su muerte.

Conmocionado con la historia, Andy indagó: "¿Lo hicieron?". "Sí, por supuesto. Muchos que eran de Newell's tuvieron que hacerlo. Quedó como un chiste", aseguró el cocinero. El conductor sonrió y luego ponderó a Gerardo: "Eso es ser un productor hasta el final". Visiblemente emocionad, Jesica Cirio cerró: "Era brillante".

Jesica Cirio reveló en PH cómo fue la charla en la que Gerardo Rozín le confesó que se iba a morir

Jesica Cirio fue consultada en PH Podemos Hablar acerca de cómo fue la charla en la que Gerardo Rozín, conductor de La Peña de Morfi, le comentó que se iba a morir. "Me fui de viaje a trabajar afuera un mes y pico y fue muy insistente con que nos juntemos antes de que yo me fuera. ‘Antes de irte, hacete lugar’, me decía y ahí fue que charlamos mucho". Y avisó: "No hablamos de “La peña”. Hablamos de la vida, algo que me voy a guardar siempre para mí".

Con lágrimas en los ojos, la presentadora que trabajó durante un tiempo con Gerardo expresó: "Fue una persona que a mí me guio mucho. Fue un tío, un hermano, un amigo, fue todo. Me preparó básicamente para lo que iba a pasar y que tome consciencia sobre eso". Asimismo, señaló que Rozín se había tomado todo con mucha gracia: "Él me conto lo que le estaba pasando riéndose de la situación, con su humor. Fue muy lindo poder despedirme. Tres días antes de que pase lo que pasó, me dijo: ‘nos juntamos y nos vemos para grabar’ y bueno…".

A modo de reflexión, Jesica manifestó: "Creo que todo en la vida pasa por algo y esto te enseña a tomar más conciencia de la vida, a disfrutarla más y valorarla más. No es la primera persona que pierdo. Justo el año anterior me paso lo mismo con otra persona muy joven y es como que uno dice: ‘estamos súper de paso y nadie está exento de nada’ y hay que valorarlo". Finalmente, consideró que a Gerardo "hay que hacer honor a su legado y a lo que él dejo que es el programa. Vamos a respetar este espacio que el creo para celebrar a los artistas".