El triste anuncio de Fernando Lúpiz, el Zorro argentino: "No tengo más ganas"

El actor se manifestó públicamente para contar la difícil situación que atraviesa. Fernando Lúpiz y un duro momento en su vida personal.

Fernando Lúpiz está atravesando un difícil momento. Desde hace muy poco, el actor (reconocido por ser "El Zorro argentino") comenzó a sufrir una dura pérdida que aún no superó y por la que trabaja para salir a flote. "No es fácil pero le damos para adelante", expresó en una entrevista radial.

La razón por la que Fernando Lúpiz está triste es porque se separó recientemente de su pareja Claudia Zeballos. Con ella transitó los últimos diez años de su vida, y comparten cosas en común por las cuales siguen ligados. De todos modos, y en diálogo con Detrás de escena, el "Zorro argentino" reconoció: "No es fácil desarmar lo que construimos pero bueno, le damos para adelante. Tenemos un perrito en común que se llama Seven y lo amo con locura. Es un bulldog francés y nosotros no tuvimos hijos en común. En realidad, el perro es nuestro hijo compartido"

"Estoy bien pero no es fácil, son muchos años. No tengo más ganas de formar pareja. Nos llevamos bien con Claudia y por suerte no fue traumática la separación. Nos terminamos de separar hace tres meses aproximadamente y no quiero que nadie me presente a otra persona. Así estoy bien y a futuro llegado el caso de volver a estar con alguien, no quiero que me la presenten sino que prefiero elegir yo mismo", sentenció Fernando Lúpiz, quien actualmente se encuentra trabajando en una obra infantil.

Fernando Lúpiz está atravesando un difícil momento.

La felicidad de Fernando Lúpiz trabajando para los chicos

Con 69 años, Fernando Lúpiz protagonizó El mundo de Hansel y Gretel durante las vacaciones de invierno. En el teatro Picadilly y junto a Matilda Blanco, Juana Repetto, Bautista Lena y Nara Ferragut, el actor se sintió realmente gratificado: "Trabajar para chicos es fantástico. Lo disfruté muchísimo y ya volver al teatro después de la pandemia es para agradecer. Oler el teatro me hace muy feliz".

"Disfruto el infantil pero también amo hacer drama", agregó Fernando Lúpiz, quien se hizo reconocido en el mundo infantil por ponerse en la piel de Diego de la Vega ("El Zorro"), durante muchos años en el teatro argentino. Sin dudas, marcó un antes y un después en el entretenimiento para los más pequeños.

Disney+ prepara una nueva serie de El Zorro y ya hay protagonista

Disney+ prepara una nueva serie de televisión de El Zorro, el héroe justiciero. Wilmer Valderrama, actor de series como Navy: Investigación criminal o Aquellos maravillosos 70, será el protagonista de este reboot encarnando al aristócrata californiano, don Diego de la Vega y su enmascarado alter ego.

El actor, además de enfundarse el negro manto del héroe, su capa, sy antifaz y el característico sombrero, también ejercerá como productor ejecutivo de la ficción que tendrá como gran referente el emblemático serial de los 50 protagonizado por Guy Williams, Gene Sheldon, George J.Lewis y Henry Calvin que se emitió en blanco y negro.