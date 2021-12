El Trece ya tiene reemplazo para Adrián Suar

El histórico gerente de programación de El Trece podría dejar su cargo y ser reemplazado por dos figuras que pisan fuerte en la señal y en Telefe, la competencia directa.n Telefe, la competencia directa.

Adrián Suar pasa otro mal año en niveles de audiencia, ante la topadora de MasterChef Celebrity que llegó para arrasar con cualquiera sea la competencia. Ante esta realidad de números bajos, El Trece podría reemplazar a "El Chueco" y ya empezaron a sonar algunos nombres que aspirarían a llegar a convertirse en futuros gerentes de programación de la señal de aire.

Fue el sitio web El Intransigente quien indicó que "El Trece estaría dispuesto a cambiar el gerente de programación pensando en el 2022. De esta forma, Adrián Suar podría ser reemplazado luego de cuatro años por Diego Guebel, actual presidente de la productora BoxFish, encargada de realizar 'MasterChef Celebrity'". En la trayectoria de Guebel se destaca la creación de Cuatro Cabezas, histórica productora que fundó junto a Mario Pergolini.

Además, el sitio web sumó a otro jugador local a la cancha y conductor popular en el canal: Guido Kaczka. "Guido Kaczka, socio de Kuarzo, también aparece como una de las opciones potables", precisó la publicación. Cabe recordar que el animador actualmente está a cargo de Bienvenidos a bordo, el programa con más rating de El Trece y el único que logra mediciones parejas semana a semana.

La exitosa telenovela Argentina. Tierra de amor y venganza llega a Japón

La telenovela Argentina, tierra de amor y venganza (ATAV), cuya trama estaba ambientada en la Buenos Aires de las décadas del 30 y el 40, fue vendida a un distribuidor asiático y podrá verse con subtítulos en 2022 en las pantallas de Japón.

La noticia se dio a conocer mediante un comunicado de Dori Media Group, encargada de la venta de los derechos de este y otros contenidos argentinos, que cerró el convenio en el marco del Asia TV Forum 2021 y destacó que de esta manera será “la primera telenovela argentina a ser estrenada en Japón".

Allí Contents Seven Co. Ltd., uno de los distribuidores japoneses más importantes, se hizo con los derechos de 60 episodios de la serie que estuvo entre lo más visto de la televisión argentina en 2019. El estreno será a través del canal J:COM’s de LaLa TV a mediados del año próximo, y no será doblada sino que se emitirá con subtítulos en japonés.

Producida por Pol-ka, la trama que pudo verse en la Argentina a través de El Trece y que tiene en desarrollo una continuación, seguía la vida de unos inmigrantes europeos en Buenos Aires y una historia de amor épica en dos continentes. El elenco está liderado por Delfina Chaves, Albert Baro, Gonzalo Heredia, Benjamín Vicuña y María Eugenia Suárez, entre más.