El Trece y su terrible crisis para 2022 que alarma a Adrián Suar: "No hay nadie"

El Trece vive uno de los peores momentos de su historia y preocupa a Adrián Suar. "No hay nadie, están llamando gente", revelaron.

El Trece transita uno de los peores momentos de su historia y el más preocupado al respecto en la actualidad es nada menos que Adrián Suar. El productor estrella del canal de televisión está alarmado por la crisis que se desató en la señal abierta del Grupo Clarín, por lo que ya planea tomar decisiones en breve para cambiar la situación.

La encargada de brindar todos los detalles en este sentido fue Laura Ubfal en su programa Gossip, por Net TV. La ex ShowMatch (El Trece) conoce a la perfección lo que ocurre puertas adentro de una potencia histórica de la pantalla chica nacional, donde trabajó hasta hace poco tiempo, y no dudó en aportar su información en vivo.

La grave crisis que golpea a El Trece y preocupa a Suar para 2022: "No hay nadie"

El éxodo de figuras en la señal pega duro en la interna, aunque algunas de ellas se alejaron definitivamente y otras apenas están de vacaciones. Lo cierto es que, por ahora, sus instalaciones están casi vacías y parece ser una tendencia que se sostendrá durante enero y febrero.

Entonces, Ubfal puntalizó que, a esta misma altura del calendario, "el año pasado te encontrabas con Carina Zampini, Darío Barassi, Ángel de Brito… Gente, movimiento y producción. Ahora caminás por los pasillos y no hay nadie". Asombrada por lo insólito de semejante coyuntura, señaló que "no puede ser que tengan los estudios que tienen, las producciones que tienen, y que no haya gente".

"Estamos hablando de una potencia…", recordó Laura Ubfal con relación a que históricamente fue el archirrival de Telefe en la lucha por la cima del rating. Además, reveló que "la línea que se bajó es ‘hay que producir aquí’".

Los cambios en El Trece para 2022

Por otro lado, la periodista especializada en la farándula argentina resaltó: "El programa de (Fabián) Doman se hará en El Trece, un magazine diario. Vamos a ver si va (de lunes a viernes) a las 14:30 o a las 17, todavía no está cerrado. Quieren un panel, están llamando gente...". Y anunció que "el (martes) 8 de febrero será el día del debut" del exconductor de Intratables (América TV).

Fabián Doman vuelve a El Trece en 2022.

Por último, la comunicadora repasó que el acuerdo con los líderes de Intrusos (América TV) está casi hecho y completó: "El otro programa es el de (Rodrigo) Lussich y (Adrián) Pallares, también producido por el canal, aunque no se conoce demasiado al respecto todavía".