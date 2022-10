El Trece, en su peor momento: Gran Hermano pisoteó el final del programa de Tinelli

Gran Hermano fue el programa más visto del día y se intensifica la crisis en el Trece.

Tinelli no tuvo su mejor noche en el final de Canta Conmigo Ahora

Gran Hermano le dio una gran sorpresa a Telefe con el rating y puso nervioso a Adrián Suar y toda la producción de El Trece. El reality show que regresó a la televisión hace pocos días generó números inalcanzables para Marcelo Tinelli, quien quedó muy abajo en el final de la primera temporada de Canta Conmigo Ahora.

Pese a que se vivían horas decisivas por el final de Canta Conmigo Ahora, la casa de Gran Hermano fue el prime time de la televisión argentina. Con pisos de 22 puntos es que humilló a Marcelo Tinelli y todo El Trece, que solo se mantuvo en 8, casi triplicándolo en el rating.

No solo eso, sino que quedó en el décimo puesto en el top ten. Una particularidad es que el piso tan alto que logró fue solo en el debate, por lo que se espera que en la nominación llegue a números altísimos. La misma tendrá lugar el viernes 21 a las 23 horas.

Telefe repuntó con el rating luego de la culminación de Quién es la máscara, el programa que condujo Natalia Oreiro. Mientras tanto, El Trece se encuentra en plenas tratativas para que comience la segunda temporada de El Hotel de los Famosos y así hacerle frente al éxito de Gran Hermano.

El drama de Thiago en Gran Hermano

Thiago Medina decidió revelar su dura historia personal en Gran Hermano. En su segundo día en la casa, el joven participante del reality de Telefe dialogó con algunos de sus compañeros y compañeras y señaló detalles sobre la vida que lleva en González Catán (Provincia de Buenos Aires) y los trabajos que realiza para poder sobrevivir.

En una charla con María Laura, uno de los concursantes más queridos por el público explicó cómo está conformada su familia: "Somos diez nosotros: cinco varones y cinco mujeres. En mi casa vivimos seis (hermanos)". Y comentó: "Es un barrio tranqui, como todo lugar: tiene sus días malos y buenos. Yo no hago quilombos ni nada de eso. A mí me gusta hacer amigos, no pelear".

En tanto, y entre lágrimas, Thiago explicó qué trabajos tuvo hasta el momento: "Dejé de estudiar. Estaba trabajando en el Mercado Central: cargaba, descargaba, atendía, cualquier cosa... Y si no, salía a juntar cartón con el carrito de mi hermana". Sobre su llegada a Gran Hermano, expresó: "Esto me pone re contento. Esto es una re oportunidad, una nueva vida para mis hermanos".

Finalmente, el joven participante indicó que le vendría muy bien ganar el reality de Telefe: "Una casita linda me gustaría hacerles. ¿Quién iba a pensar que estaría acá? Hace dos o tres semanas estaba juntando cartón, matándome por unos pesos y ahora estoy acá. Me siento en una peli". Y finalmente, confesó: "Tengo miedo de despertarme mañana y que sea un sueño".