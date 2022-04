El Trece, destrozado por la esposa de Ángel Di María: "Dejen de salpicar"

Desde El Trece involucraron a la esposa de Ángel Di María en el romance entre Rodrigo De Paul y Tini Stoessel, por lo que ella explotó en las redes sociales.

En Socios del espectáculo (El Trece) involucraron a la esposa de Ángel Di María en el escándalo de la separación de Rodrigo De Paul y Camila Homs, ya que el futbolista de la Selección Argentina está saliendo con Tini Stoessel. Y ello provocó la furia total de Jorgelina Cardoso en las redes sociales.

A través de una historia en su cuenta oficial de Instagram (jorgelinacardoso26), la madre de Mía Di María (9) y de Pía (4) explotó contra "Luli" Fernández, una de las panelistas del programa de televisión que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.

La esposa de Ángel Di María destrozó a El Trece: "¿Es necesario inventar tanto?"

Por estos días, los medios y los portales especializados en la farándula nacional ocuparon gran parte de su espacio en el caso de la ruptura entre De Paul y Cami Homs, que es la madre de dos hijas: Francesca De Paul (3 años) y Bautista De Paul (9 meses). Las imágenes en las que se observa al mediocampista junto a Tini Stoessel en Ibiza, España, detonaron la situación y dispararon muchísimas versiones al respecto.

Entre tantos rumores e informaciones, Luli Fernández informó en Socios del espectáculo que, tras el escándalo, Jorgelina Cardoso había dejado de seguir en Instagram a Tini y a "La China" Suárez. No obstante, la mujer de "Fideo" lo desmintió y aseguró que una cosa no tiene nada que ver con la otra.

Con una captura de pantalla de la modelo y el mensaje de lo que ella había dicho en El Trece, Cardoso posteó una storie en la que aniquiló a María Lucila y al programa. "Hola @Lulifernandezok. ¿Es necesario inventar tanto?", comenzó duramente. Además, remarcó: "A Tini la seguí por mi hija Mía poquísimo tiempo, cuando hizo su recital en París. Luego la dejé de seguir, antes del inicio de la pandemia".

Con relación a María Eugenia Suárez, la esposa de Di María aseguró: "A La China ni me acuerdo si alguna vez la seguí (tal vez sí) y mucho menos recuerdo haberlo dejado de hacer". Con un escrito esclarecedor, firme y lapidario, Jorgelina completó: "Gracias, pero dejen de salpicar para todos lados y meternos a todas en problemas ajenos".

La esposa de Di María aniquiló a Luli Fernández, panelista de El Trece.

Cami Homs enfrentó la separación de De Paul: "Un momento difícil"

En el diálogo con LAM (América TV), la modelo indicó: “Mi relación con Rodrigo es cordial por el bien de nuestros hijos”. Además, destacó que los chicos son “lo más importante siempre” y, por eso mismo, se negó a opinar sobre el romance de su exnovio con la cantante. “No voy a hablar de este tema, me lo reservo”, avisó.

No obstante, luego de varias preguntas, Cami Homs se soltó y habló un poco más al respecto: “Lógico que es una situación difícil, un momento difícil para mí, pero no tengo más nada que decir sobre eso”. A su vez, aseveró que “cada uno piensa y actúa como puede en el momento que puede" y puntualizó en que "a veces hay situaciones que se van de las manos, pero cada uno hace lo que le sale".

“Lo que quieras preguntarme personal, mío, te respondo. Pero de este tema no voy a hablar”, insistió la modelo al ser abordada por Alejandro Castelo, notero del ciclo de América. No obstante, el periodista reiteró sus dudas sobre si sigue enamorada del futbolista de la Selección nacional, por lo que Homs contestó: “De la situación sentimental no te voy a contar. Ni lo que siento ni lo que no siento".

"Pero la verdad es que estoy muy bien, muy contenta de haber empezado a trabajar acá. Estoy muy contenida por mi familia y súper acompañada siempre por mis amigas”, profundizó la entrevistada, flamante integrante de la agencia Multitalent.

En el mismo sentido, aclaró que en la actualidad siente “la cabeza re despejada” y aseguró que está "muy conforme" con su presente laboral. “Es importante hacer lo que a uno le hace bien, y a mí esto me hace súper bien”, amplió Camila. Y concluyó: “Mientras mis hijos estén bien, el resto no me importa”.