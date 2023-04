El Trece confirmó el regreso de una de sus máximas figuras: qué hará

El Trece reveló en sus redes sociales que un importante conductor volverá a la señal con un nuevo programa. De quién se trata y qué programa hará.

El Trece confirmó en las últimas horas el regreso de uno de sus conductores más destacados de los últimos años. El presentador volverá a la pantalla del canal de aire del Grupo Clarín con un nuevo programa tras el gran éxito que vivió con el anterior ciclo que condujo por la señal, una de las sorpresas que mejor rating consiguió en el último tiempo, tan esquivo para el canal que comanda Adrián Suar.

Marcelo Tinelli dio la nota en las últimas semanas al confirmar que tras finalizar su contrato con El Trece llegaría a América TV, no solo con sus productos más emblemáticos como el Bailando y Showmatch sino también en el rol de gerente artístico. Esto generó que en la señal del Grupo Clarín se liberara un importante espacio en la grilla, por lo que la gerencia del canal empezó a analizar las distintas posibilidades para seguir creciendo en el rating e intentar alcanzar a un firme Telefe.

Desde la misma web del canal confirmaron que un importante conductor volverá a la pantalla chica con un nuevo programa tras el éxito que vivió durante los últimos años. Se trata nada menos que de Darío Barassi. El actor y abogado sanjuanino fue anunciado de esta manera en las redes de la señal: "Darío Barassi vuelve a El Trece y te invita a jugar en ¡Ahora Caigo! Anotate en este enlace y poné a prueba tu conocimiento".

Si bien todavía no hay mucha información sobre el nuevo programa que tendrá a Barassi como conductor, lo cierto es que se sabe que ¡Ahora Caigo! es un formato español que fue emitido por primera vez en el 2011 por Antena 3 y luego fue adaptado en diferentes países. Cabe recordar que el actor también formará parte de la segunda temporada de ATAV en El Trece, la exitosa ficción que pronto regresará a la pantalla de la señal de Adrián Suar.

Laurita Fernández, a un paso de abandonar El Trece definitivamente

Luego de un tiempo frente a la conducción de Bienvenidos a Bordo, Laurita Fernández podría soltarle la mano definitivamente a El Trece. La famosa bailarina trabaja para el canal de Adrián Suar hace varios años, pero una nueva oferta laboral podría finalizar con este vínculo.

Fernández tomó el lugar de Guido Kaczka en el ciclo de entretenimiento hace unos años atrás y, desde entonces, los números de rating del programa de la tarde se mantuvieron bastante estables. Sin embargo, ahora la conductora decidió aceptar un compromiso laboral que le requiere muchas horas de dedicación, motivo por el que peligra su continuidad en el canal.

Precisamente, Laurita está a punto de estrenar Matilda, una obra de teatro inspirada en la famosa película infantil. Al tratarse de una puesta en escena multitudinaria, con bailarines incluidos, los ensayos requieren muchas horas de compromiso, por este motivo, el Diario Show confirmó que la artista podría abandonar sus horas de grabación en El Trece.

Por su parte, Laurita Fernández aún no dijo nada al respecto y sigue manteniendo en pie ambos trabajos. Por otro lado, en diálogo exclusivo con El Destape, adelantó su entusiasmo por el próximo estreno teatral: "Está buenísimo no quedarnos solamente en la concepción del cuento clásico con la princesa y el príncipe que se dan un beso, vencen a la bruja malvada y fin. En esta versión de la clásica historia de Matilda, a ella la tratan mal sus papás y la directora, y así y todo logra ser una mujer con la iniciativa y valentía que quizás mi personaje, la Señorita Miel, no tiene al principio".