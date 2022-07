El soberbio comentario de Yanina Latorre desde Miami que fue repudiado en redes: "Grasa"

La panelista de televisión se mostró desde sus vacaciones en la playa y apuntó contra quienes la criticaron. Yanina Latorre recibió críticas por su comentario.

Yanina Latorre volvió a mostrar su costado más soberbio al referirse a sus vacaciones en Miami y se burló de quienes no pueden acceder a ese tipo de viajes. La esposa del futbolista Diego Latorre apuntó contra quienes la criticaron por mostrarse desde las playas estadounidenses y fue letal en su descargo.

"Besis para los que me bardean. Estoy en Miami, que es grasa. Y hay algas Jajaajajajajaja, mientras los odiadores seriales se cagan de frio y defienden a albetico, cagándose de hambre. Amooooooor", escribió la madre de Lola y Diego Latorre en una publicación de Twitter en la que compartió dos imágenes de la playa de Miami en la que se encontraba.

Latorre recibió comentarios de personas que se sintieron dañadas por sus declaraciones. "No tenes que ser tan hiriente, eso choca mucho ,no todos somos mala gente, solo no tenemos las posibilidades tuyas de viajar a MIAMI tan seguido", "Es muy desafortunado el comentario", "Qué desagradable" y "Refregar no está bueno" fueron algunos de los mensajes que dejaron los usuarios de redes.

"La Negra" Vernaci fulminó a Yanina Latorre en vivo

La multipremiada locutora estuvo en un móvil de LAM desde el cumpleaños de su amigo Marley para revelar detalles del evento y en ese contexto Latorre apeló a su recurso más utilizado, el de generar confrontación, pero la lengua de Vernaci resultó ser más rápida que la suya.

Yanina Latorre: "¡Ay, no te hagas la buena ahora que me estuviste dando lindo y parejo!".

La Negra Vernaci: "Conmigo no, eh. Conmigo no...".

Yanina Latorre: "Ya me tenés podrida. Después te hacés la amiga".

Ángel de Brito: "No se peleen".

La Negra Vernaci: "Yo no soy tu amiga, Yanina".

Yanina Latorre: "Yo tampoco, pero te hacés la simpática".

La Negra Vernaci: "No, no, pero que sea simpática no quiere decir que sea tu amiga. Está todo más que bien".

Yanina Latorre: "Y no, pero después me hablás por WhatsApp".

La Negra Vernaci: "Y yo no te doy, le doy a todos en general cuando se ensañan con alguien que no se puede... si querés hablamos de eso, pero no es la idea porque estamos hablando de un cumpleaños (de Marley)".

Yanina Latorre: "Ya sé, ya sé..., no te hablo de eso. Te hablo del año pasado también".

La Negra Vernaci: "Te querés hacer la picante todo el tiempo. Una no puede hacerse la picante todo el santo día".

Yanina Latorre: "Y vos también te querés hacer la picante todo el tiempo...".

Ángel de Brito: "Bueno, no peleen, chicas".

La Negra Vernaci: "Picante tengo la argolla. ¡Terminala, boluda! ¡Qué pesada! Yo tengo la mejor onda. Le tirás una buena y te viene ñi ñi ñi ñi. Ay, Dios. Qué difícil que es".