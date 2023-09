El romance del año: quién es el famoso "conductor" que sale con Marcela Tauro

Marcela Tauro rehizo su vida sentimental tras su separación y confesó quiénes son sus pretendientes.

Marcela Tauro es una periodista de espectáculos de 58 años, más conocida por ser panelista de Intrusos (América TV) desde el 2003. A pesar de su larga trayectoria en la televisión y de su predisposición para hablar sobre diferentes temas personales cuando está frente a las cámaras, es muy poco lo que se sabe sobre su vida sentimental. Sin embargo, ahora reveló que tras su separación de Martín Bisio está disfrutando de su soltería y que sale con dos hombres de la farándula.

A principios de agosto de 2023, la periodista dio la primicia de su separación al aire en el ciclo radial No Está Todo Dicho (La 100): “Nos separamos en buenos términos, seguimos hablando. No sabía qué hacer, si lo digo o no lo digo, porque no soy de hacer posteos”. Más allá de su tristeza por este duelo, aseguró que era lo mejor para ambos y que "no hubo terceros en discordia ni nada de eso". Ahora, un mes después de su ruptura, dio detalles sobre su presente sentimental.

“¿Estás saliendo con alguien? Nos va a decir la primicia...”, indagó Guido Kaczka, el conductor del programa. "No, estoy soltera. Es una etapa para estar sola con el dinero”, respondió Tauro, entre risas. “Okey... ¿Te estás hablando con alguien o no?”, insistió el conductor. Ante su repregunta, Marcela le respondió que sí y deslizó: "Hablar me hablo con medio país... Con alguien que vos conocés mucho”.

Con un gesto de sorpresa, Kaczka le preguntó de quién se trataba. La periodista no dio nombres, pero aseguró que "es conductor". Luego, detalló a qué se dedica otro de sus candidatos: "Y hay un político, también”. Aunque sus compañeros intentaron adivinar la identidad de estas personas, Marcela no quiso dar más información al respecto.

El doloroso momento de Marcela Tauro por la muerte de su madre

En el mismo mes que se separó, Marcela Tauro enfrentó el enorme dolor de perder a su madre. Por esta razón, se tomó una pausa de la televisión, y cuando regresó, reveló en Intrusos: "Estoy en paz. Estoy entera, sostenida, estoy en paz porque mi mamá murió como quería, no se dio cuenta. La siento como que está bien. Le quiero agradecer a todos ustedes porque estuve muy contenida", comenzó la periodista.

"Yo la llevé a vivir conmigo hace bastante y, salvo la internación que tuvo hace dos años, después estaba bien. El tema es que me agarró con mi hijo de viaje escolar en Europa", explicó. Además, agregó que se sintió "muy contenida y sostenida" por su entorno y que, "gracias a Dios", pudo disfrutar mucho a su madre. Más allá del dolor, aclaró que se sentía muy en paz, ya que su madre partió sin sufrir. "No digo que no llore ni tampoco que no me ponga mal, pero siento que lo puedo vivir en paz. Rezo mucho para que su alma se eleve, pero yo sé que se fue en paz", concluyó.