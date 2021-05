Viviana Canosa expresó su desprecio por Fabiola Yáñez, la pareja de Alberto Fernández, y se burló tras la actividad llevada a cabo en España, cuando regó un olivo como un gesto simbólico en la inauguración de una nueva sede de la organización Scholas Occurrentes, una red de escuelas patrocinada por la Iglesia Católica y el papa Francisco.

“La Primera Dama fue a regar unos olivos. Ahí la vemos con su regadera en mano. Esto pasó. Qué sé yo. No sé. Todo es como muy excéntrico. Fabiola llegó con un vestido transparente a España, regando el olivo. No sé, yo le digo a Fabiola, si tiene tiempo cuando vuelva, que en casa se me está secando el malvón en el balcón. Si lo quiere venir a regar un poquito no vendría nada mal”, lanzó la conductora en su editorial.

Luego calificó la escena como "bizarro" y un "disparate", y continuó con la burla. "La Primera Dama también, no solo está regando eso y me va a regar el malvón cuando vuelva, sino que además está preparando una coreografía con una canción del pollito para el Papa”.

En total contraste, días atrás Canosa había hablado maravillas sobre Juliana Awada, la esposa de Mauricio Macri. “Después de Juliana Awada es muy difícil. Las que pasaron y las futuras primeras damas, después de Juliana Awada… no hay con qué darle. Era la más linda de todas las primeras damas. Impecable. Además, la ves descalza, en zapatillas o recién levantada y es divina”.

Tiembla Canosa: crecen las denuncias contra las fake news sobre el COVID-19

En el marco de la pandemia mundial del COVID-19, las fake news y la desinformación están a la orden del día convirtiéndose en una arma peligrosa ante el avance del virus y el aumento de contagios y muertes que se vienen registrando en las últimas semanas siendo fundamental la información de calidad y la campaña de vacunación para inmunización a toda la población.

La Argentina también experimentó decenas de noticias falsas respecto a la pandemia del COVID-19 que debieron ser desmentidas y explicadas por especialistas y científicos; como también desde el propio Gobierno nacional. Según la Defensoría del Público para promover la producción de información veraz y de calidad sobre COVID-19 en el país ya se recibieron más de 400 denuncias sobre desinformación y fake news en el contexto de la pandemia.

La dato fue confirmado por el organismo que depende del Congreso nacional, que puso a disposición del Ministerio de Salud la información sistematizada sobre más las denuncias recibidas relacionadas a desinformación o contenidos difundidos por medios de comunicación que podrían resultar perjudiciales para la salud colectiva en el marco de la pandemia.