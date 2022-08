El reproche de El Puma Rodríguez y Locho Loccisano en Canta Conmigo Ahora: "No comprendí"

Los jurados de Canta Conmigo Ahora realizaron un enérgico reclamo hacia una participante por un detalle en particular tras su performance.

"El Puma" Rodríguez y Locho Loccisano se unieron en un reclamo hacia una participante por un motivo en particular que los descolocó. Tras haber finalizado la interpretación de un tema de Whitney Houston, los jurados de Canta Conmigo Ahora confesaron qué es lo que no les gustó de la presentación de la joven.

Comenzó la tercera semana de Canta Conmigo Ahora por la pantalla de El Trece. La nueva propuesta de Marcelo Tinelli sigue dando que hablar y en esta oportunidad, se dio una situación que expuso a una participante por parte de dos jurados: "El Puma" Rodríguez y Locho Loccisano.

Ambos coincidieron en un detalle en particular que motivó el llamado de atención: que cada cantante lleve adelante su presentación en español. "Le voy a hacer una sola crítica: dijiste que querías transmitir amor o algo por el estilo y cantaste en inglés. Siempre que quieran transmitir algo canten en español porque a mí no me lo transmitiste porque no lo comprendí", expresó el exparticipante de El Hotel de los Famosos.

Inmediatamente recibió el repudio de algunos de sus compañeros, pero cuando llegó el turno de "El Puma" Rodríguez, el joven celebró que haya estado de acuerdo. "Yo estoy de acuerdo con el amigo acá Locho. La próxima vez traete una canción en español, me está haciendo falta algo de folklore argentino. Yo no estoy en Estados Unidos, estoy en Buenos Aires", lanzó el artista.

Al mismo tiempo, apuntó hacia integrantes del jurado que sostuvieron que el sentimiento se transmite independientemente del idioma. "Eso que dicen que se transmite por la melodía... la palabra es la palabra. Tienes un rango vocal bastante importante, tienes presencia, soltura y confianza en sí misma. Creo que va para el podio", cerró en la devolución mientras recibía el apoyo de Locho Loccisano.

Vuelve Locho Loccisano a la segunda temporada de El Hotel de los Famosos

Locho Loccisano volvió a estar en el radar de los fanáticos de El Hotel de los Famosos por una noticia que sorprendió a todos. Se trata de su vuelta a la segunda temporada del reality show emitido por El Trece, confirmada en los últimos días. El mediático ya se prepara para realizar las grabaciones correspondientes.

Luego del éxito de El Hotel de los Famosos se viene su segunda temporada por la pantalla de El Trece, con tentativas a comenzar durante el mes de octubre y lo hará con el regreso de Locho Loccisano, uno de los más queridos de la primera edición. Esta vez estará en la labor de host digital y no como participante.

La conducción seguirá a cargo de "El Chino" Leunis y Pampita y habrá varios cambios en comparación con la edición que tuvo como campeón a Alex Caniggia. La actualidad del influencer en la televisión argentina está caracterizada por su rol como jurado de Canta Conmigo Ahora. Su trabajo consistirá en estar presente en el backstage, realizar entrevistas y generar contenido en redes sociales.