El reclamo de dinero de Wanda Nara a Icardi con Susana Giménez: "Querés cobrar"

Wanda Nara frenó en seco a Mauro Icardi en plena entrevista con Susana Giménez y le hizo un reclamo económico que no pasó desapercibido.

Wanda Nara volvió a causar sensación en las últimas horas. Anoche, y a través de una entrevista que le concedió a Susana Giménez, rompió el silencio tras el escándalo que involucran a Mauro Icardi y María Eugenia "La China" Suárez. Con la Torre Eiffel de fondo, la representante y mediática dio detalles acerca del conflicto y también le hizo un polémico reclamo económico al delantero de PSG en plena transmisión.

La charla tuvo decenas de situaciones sumamente curiosas, aunque hubo una que captó la atención del público. En uno de los tramos de la extensa emisión, que fue plasmada por Telefe y también por la plataforma Paramount, Icardi decidió sumarse unos minutos a la grabación. Saludó a Susana y luego le dio un beso a Wanda. Sin embargo, la situación se tornó muy incómoda en tan sólo unos segundos.

"Yo no estoy arreglado para estar acá", manifestó Mauro Icardi, que se hizo presente en la entrevista con un suéter verde y un pantalón del mismo color. "¡Qué lindo!", reaccionó Susana Giménez. Aun así, Wanda Nara cruzó a su pareja y le preguntó: "¿Cómo que no estás arreglado?". Y el futbolista del París Saint-Germain indicó, dando a entender que no estaba vestido de manera formal: "Yo vine así nomás".

Wanda Nara le dio una entrevista a Susana Giménez en París.

Una vez más, la conductora ponderó a Icardi y le dijo: "¡Estás divino!". Y Wanda le marcó la cancha a Icardi: "Pensé que querías cobrar por estar acá, ja". "No, ja", contestó el jugador de 28 años, entre risas y con cierta vergüenza. ¿A qué se debe el reproche? De acuerdo a diversos rumores, la representante cobró nada menos que 50.000 dólares por concederle la entrevista a Susana Giménez en Telefe.

Wanda Nara reveló cómo encontró los mensajes de Icardi y La China Suárez

Sobre cómo encontró los mensajes entre Mauro Icardi y "La China", Wanda Nara reveló: "Estamos siempre juntos, somos una familia muy pegada. Estábamos en un campo, las nenas andando a caballo y yo estaba hablando con la chica que nos organiza las fiestas en París. Me acordé que habíamos hecho una foto con el teléfono de Mauro, y buscando encontré pantallazos de un chat con una persona muy famosa que ya saben".

"Al ser dos personas muy conocidas, y Mauro nunca hablaría de una cosa así, es obvio que se empiezan a generar un montón de versiones. Estoy en el ambiente desde los 4 o 5 años y tengo muy claro todo. Cuando no querés hablar, de todos lados empiezan a inventar. Es lógico", agregó Wanda Nara. A su vez, la empresaria aseguró tener "la culpa" de que su crisis matrimonial se viralice a lo largo y ancho del mundo.

Wanda Nara se echó la culpa de haber viralizado su pelea con Icardi

Wanda Nara aseguró ser la responsable de viralizar su problema con Mauro Icardi por tener el impulso de publicar una storie en Instagram: "Es el precio que pago por mi impulso, en ese sentido la culpa la tuve yo. Antes de hablar con mi mejor amiga o mi hermana, tengo siempre el teléfono en la mano. Lo primero que se me vino a la cabeza fue la bronca, la ira y puse la historia".

"Estaba buscando una foto. Siempre le revisé el teléfono a Mauro, y cuando había algo muchas veces él me mostraba y yo le muestro. Nos tenemos mucha confianza", cerró Wanda Nara. De este modo, la entrevista de Susana Giménez con su entrevistada empezó yendo a fondo sobre un tema que mantuvo en vilo a un país.