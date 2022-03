El reclamo de Darío Barassi a la producción de El Trece: "Qué te pasa"

¡Fuerte pedido! Darío Barassi volvió a la conducción de "100 argentinos dicen" y le hizo un duro reclamo a la producción de El Trece. Qué fue lo que manifestó el conductor.

Tras una larga espera, y luego de varias semanas de vacaciones y de trabajo en una serie de Disney, Darío Barassi volvió a conducir 100 argentinos dicen. Sin embargo, y pese a que su regreso fue muy esperado por el público, el presentador se molestó con la producción de El Trece y le hizo un fuerte reclamo ni bien ingresó al estudio del programa.

Todo sucedió al principio del ciclo. El sanjuanino de 38 años comenzó el ciclo con unos anteojos de sol y manifestó: "He vuelto, he vuelto. ¡Bienvenidos!". Al advertir que ninguna persona de la producción lo acompañó en su salida triunfal, frenó con la alegría y disparó: "¿Qué pasa con esta energía, chicos?".

Inmediatamente después, una de las productoras de 100 argentinos dicen apareció con el pelo revuelto y cara de cansancio, por lo que Barassi reaccionó: "Pero Luli, por favor, ¿qué te pasa? ¿Es Halloween ya? No entiendo, chicos. Estamos llegando todos de las vacaciones, estamos todos nuevos. Me puse este saco, mirá lo que soy".

Darío Barassi, enojado en su regreso a 100 argentinos dicen.

Al acercarse al lugar en el que estaban los miembros de la producción, Darío se encontró con "La Colo", quien se hacía la que dormía, y expresó: "No puedo creer que 'La Colo' sigue en este 2022. Me quiero pegar un corchazo. ¿Qué hacés, Colito? Arriba, volví". En tanto, se sorprendió por lo cansados que estaban sus colegas: "No entiendo un carajo... ¿por qué están así? Si tuvimos vacaciones, ¿por qué están así?¿Cómo que el programa siguió?". Finalmente, el conductor pidió que se tomen un descanso: "Tómense un día, chicos".

Las exigencias de Darío Barassi a El Trece antes de irse de vacaciones

A fines de enero pasado, y durante el programa Mañanísima -transmitido por Ciudad Magazine-, Carmen Barbieri ponderó a Darío Barassi y los trabajadores de 100 argentinos dicen, exitoso programa de El Trece: "Qué bien la producción y Darío". Y agregó, con elogios para el presentador titular: "Qué seguro que es porque antes de irse de vacaciones pidió que le den la oportunidad a tanta gente que descubrimos y para que puedan mostrarse y tengan la posibilidad de fracasar o de lograr un éxito".

Por lo tanto, y según lo que indicó Barbieri, antes de tomarse las vacaciones, Barassi exigió que varios famosos tuvieran la chance de poder conducir y que no elijan a uno solo como sustituto. De esta manera, se entiende mejor por qué hubo tantos conductores para llevar adelante -de manera momentánea- 100 argentinos dicen. Sin dudas, un gran gesto del sanjuanino.

