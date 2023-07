El polémico mensaje de la madrastra de Wanda Nara en medio de la conmoción por su salud: "Pueda vencer"

La pareja de Andrés Nara hizo un inesperado posteo en medio de los rumores sobre la salud de su hijastra. Wanda Nara se encontraría a la espera de resultados de estudios médicos.

La pareja de Andrés Nara compartió un llamativo texto en sus redes sociales en medio de las especulaciones mediáticas ante el cuadro de salud de Wanda Nara. La madrastra de la conductora de MasterChef Celebrity en Telefe sorprendió a sus seguidores con un mensaje sobre las habladurías en una de sus historias de Instagram.

Wanda Nara se encuentra en el blanco de la prensa después de su internación y las especulaciones sobre la gravedad de su cuadro de salud. La modelo estuvo internada después de que le detectaran los niveles de glóbulos blancos demasiado altos y el bazo inflamado.

Andrés Nara recibió críticas por aparecer en los programas de televisión en medio del escandalo de su hija y después de eso Alicia Barbasola compartió imágenes con textos que rezaban: "Muchas veces nos hacen tanto daño, queremos hablar y decir lo que se merecen, pero no vale la pena, creeme todos tienen una versión de los hechos, dejá que el tiempo ponga las cosas en su lugar… Callar es de sabios" y "¡La verdad vence a la mentira! ¡La mejor justicia es el karma! Sé el reflejo… el universo es sabio. Y no hay oscuridad, por más fuerte que parezca, que pueda vencer la luz".

El cruce de Andrés Nara con Eliana Guercio por Wanda

El padre de las hermanas Nara acudió a Polémica en el Bar para charlar con Marcela Tinayre y los panelistas, después de las declaraciones de Lanata sobre la salud de Wanda. Andrés Nara reveló que Zaira le pidió que no se refiriera de manera directa al tema y él soltó que hablaría como padre. "No se lo estás respetando. Vos no tenés que estar acá. Como padre tenés que estar ahí en la puerta de la casa, aunque no te la abran", soltó la panelista Eliana Guercio entre lágrimas. Y agregó: "A mí no me importa tu interna hoy, perdoname, con todo respeto te lo digo. Cuando hay un tema de enfermedad, que hay que esperar resultados, porque todavía no está todo dicho, vos no tenés que estar acá".

"No Eliana, vos no me vas a dar clase de padre. Vos estás muy sensible y yo no quiero abusar de tu sensibilidad", le respondió Nara padre. Y siguió: "Hablan sin saber, no saben la interna que tengo. Vos no me vas a dar clase de padre, yo separo la parte mediática de la familiar".