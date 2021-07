El polémico comentario en Telenoche antes de la final: "Ojalá Messi se lesione"

Diego Leuco y Luciana Geuna no sabían que estaban en vivo, y de repente se escuchó un comentario realmente repudiable sobre el astro argentino. Lionel Messi no sólo completó su partido: también ganó la Copa América ante Brasil.

Antes de la final entre Argentina y Brasil, por la definición de la Copa América 2021, en Telenoche se encontraban hablando de un tema totalmente diferente al que mantuvo en vilo a los fanáticos de la "Albiceleste". Sin embargo, al volver de un informe, se pudo escuchar un comentario que generó polémica en los televidentes del noticiero emitido en El Trece. "Ojalá Messi se lesione", pudo escucharse, para luego aparecer Diego Leuco intentando apagar el incendio que esto generó.

Ahora bien, ¿qué fue lo que pasó? El propio Leuco a través de sus redes sociales explicó el malentendido técnico que hizo parecer que desde Telenoche desearan un infortunio destinado al capitán argentino. "De acá salió el audio sobre Messi que se escuchó al aire en Telenoche el viernes. Era una nota que se estaba realizando al mismo tiempo en TN. Fue un error técnico y la frase fue dicha por una persona que no tiene nada que ver con el programa".

"No sé que están escuchando pero ojalá que no pase nada de todo eso que están diciendo", manifestó Diego Leuco una vez que salió este audio (por error) en la señal de aire del Grupo Clarín. Lo cierto es que Lionel Messi no sólo no se lesionó: pudo ganar junto a sus compañeros en el estadio Maracaná y quebró 28 años de sequía a nivel títulos oficiales en la Selección Argentina.

Messi va por otro récord: el del futbolista con más títulos de la historia

Al fin se le dio a Lionel Messi el tan ansiado título con la Selección Argentina mayor y, lejos del conformarse, el crack rosarino ahora va por un nuevo récord en su carrera. Es que, con este trofeo de la Copa América 2021 en Brasil, llegó a los 38 en su carrera profesional y quedó como el segundo futbolista con más conquistas de la historia por detrás de su amigo Dani Alves, que suma 42 y también sigue en actividad.

Se trató de la tercera conquista de "La Pulga" con la camiseta del Seleccionado, aunque los dos anteriores habían sido como juvenil: el Mundial Sub-20 de Holanda en 2005 y la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing (China) con el Sub-23 en 2008.

Con 34 años recién cumplidos, el zurdo todavía tiene alrededor de otras cinco temporadas para continuar quebrando marcas de todo tipo y tal vez conseguir su gran cuenta pendiente hasta ahora con la Absoluta: la Copa del Mundo, que tendrá su próxima edición en Qatar desde noviembre de 2022.