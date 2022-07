El Polaco picanteó a Karina La Princesita: "Te enamoraste de mi al toque"

Karina "La Princesita" y "El Polaco" se reunieron en un emotivo video para saludar a su hija Sol, quien cumple 15 años.

El conmovedor saludo de Karina La Princesita y El Polaco a su hija por sus 15 años: "Me salvó la vida"

Karina "La Princesita" y "El Polaco", una de las exparejas más icónicas del mundo de la cumbia, se reencontraron para grabar juntos un nuevo episodio del programa que el cantante conduce en América TV y tuvieron varios intercambios picantes. Además, hablaron sobre su hija en común, Sol, y le mandaron un emotivo mensaje por sus 15 años.

El Polaco aprovechó la ocasión que le brindó la entrevista en su programa para recordar cómo se conocieron con Karina La Princesita. "La primera vez que escuché de vos, estaba en una joda con amigos, y pusieron tu disco", contó el cantante, a lo que su expareja ironizó: "¿Y te enamoraste de mi al toque o después?". "Me acuerdo como si fuera ayer", admitió.

A pesar de su ruptura, Karina y "El Polaco" lograron tener una relación armoniosa de expareja por el bien de su hija. Al hablar sobre esta fecha tan especial, los dos se emocionaron y le dedicaron unas sentidas palabras.

“Mañana son los 15 de Sol. Qué fuerte. Cuando uno tiene una hija y es chiquita, siempre uno dice: ‘Mirá cuando cumpla los 15...’. Y lo ves como muy, muy lejano, pero cuando llega el momento te das cuenta de lo rápido que pasa el tiempo", comenzó la intérprete de Con La Misma Moneda.

"Y a la vez, como que frena el tiempo y te ponés a recordar lo que era de bebé, cómo fue creciendo, en la mujercita en la que se convirtió... Todas las madres siempre dicen que sus hijos son los mejores del mundo, pero realmente pienso que Sol me salvó la vida. Yo soy una persona que desde que nací, mi vida fue re contra dura y no tenía motivos", continuó "La Princesita".

Y con lágrimas en los ojos y la voz quebrada, explicó que la música la salvó pero que incluso teniendo a la música "seguía totalmente depresiva y triste". "Sol se convirtió en mi ángel y en la personita que me hizo tener fuerzas cuando yo no tenía fuerzas ni para mí. De ahí en adelante, mi carrera es importante, pero mi hija es lo primero. Siento un orgullo por la persona en la que se convirtió, la amo con toda mi alma, es mi orgullo más grande”, concluyó Karina.

Las palabras de "El Polaco" para su hija Sol

"El Polaco" intentó contener su emoción y le dijo a la artista que comparte todo lo que dijo sobre Sol, ya que para él también fue "un motivo para tener un rumbo en la vida" y cambiar su forma de ser y de pensar. Sin embargo, reconoció: "Acepto todas las cagadas que me mandé, pero fue la primera vez que dije: ‘La vida no es todo llorar y tristeza’”.

“Fui papá a los 19 años, cuando no entendía un carajo de ser papá. Todavía sigo aprendido, a veces me mando mis cagadas. Puedo no ser tan buen padre o puedo ser el mejor. Pero ella siempre es todo. La amo con todo mi corazón y fue mi primer bebé, mi primer amor. Te amamos, hijita", cerró el cantante.