El pedido de Romina Pereiro tras su ruptura con Jorge Rial: “El más sagrado"

Romina Pereiro rompió el silencio tras su separación con Jorge Rial e hizo un contundente pedido.

Romina Pereiro está atravesando un momento personal muy complejo tras su separación con Jorge Rial. Sumado al alto nivel de exposición que vivió durante estos últimos días, incluso tuvo que ser internada de urgencia en el Sanatorio Los Arcos por un fuerte dolor en el pecho. Ahora que ya le dieron el alta, habló por primera vez al respecto e hizo un importante pedido en sus redes sociales.

Al ser figuras públicas, Romina y Rial, como tantas otras parejas del mundo de la farándula, tienen que enfrentarse a un doble desafío; el de la exposición de sus vidas personales. Es por esto que pidió que por favor respetaran la privacidad de sus hijas Emma y Violeta, que comparte con su matrimonio anterior, para que sufran lo menos posible mientras transitan esta crisis familiar.

“Los niños (todos, no sólo mis hijas) son sujetos de derechos, personas con vidas e historias que se van forjando con independencia de sus padres, que tienen otros tantos derechos. Personas, con vidas e historias que se van forjando con independencia de sus padres”, comenzó Pereiro en su descargo, publicado a través de sus historias de Instagram.

Historia subida por Romina Pereiro a su cuenta de Instagram.

Destacando lo importante que es respetar los derechos de los niños a una infancia plena y sana, agregó: “Tienen, entre tantos otros derechos, el más sagrado para mí como mamá: el derecho a una infancia feliz, sana, sin preocupaciones y sin que se vulnere su intimidad. Sólo pido respeto para mis hijas, que todos los niños se merecen. Gracias”.

Por último, y para evitar los comentarios de usuarios diciéndole que es la vida que se buscó por ser famosa, cerró: “Sé que soy familiar de una persona muy pública, pero yo trato de acompañar desde el lado que puedo. Sé que yo soy un poco pública y que quieren saber, pero me siento incómoda y no me sale”.

El cruce entre Romina Pereiro y Yanina Latorre

Al tratar la noticia de la separación entre Jorge Rial y Romina Pereiro en Los Ángeles de la Mañana (LAM), la panelista Yanina Latorre soltó unas polémica declaraciones sobre ella. Latorre dijo que antes de casarse con Rial, Romina le había hecho un escándalo a Angie Balbiani, excolega de él en Intrusos, por los rumores de que ella era su amante.

“Ella la encaró, la puteó, la desinvitó del casamiento, los invitó a todos los demás, después la hizo echar. Se casaron peleados, no se hablaban el día del casamiento. Tengo una fuente muy directa. 20 días pospusieron la luna de miel porque estaban matados”, reveló Yanina. En este sentido, dijo que Romina era “una tóxica celosa” y aseguró tener audios de Romina agrediendo a las hipotéticas amantes del conductor.

En respuesta, Pereiro negó todo y expresó: “Jamás llamé y puteé a nadie, está mintiendo. Sí es verdad que más de una vez tuve que defender a mi familia de gente que quiso aprovecharse y sacar provecho sin ser respetuosa, de nuestra familia o de situaciones que nosotros quisimos que fueran íntimas”.

Y cerró: “Jamás dudé de mi marido, pero cuando se meten con mi familia me encuentran terminando con el discurso machista de que la mujer es celosa porque el marido es un garchador y nosotras somos las boludas que nos enfrentamos entre mujeres... Es tan machista que atrasa, defiendo y defendí a mi familia tanto de mujeres como de hombres, cuando sentí que nos faltaban el respeto”.