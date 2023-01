El pedido de Daniela a Agustìn que pone nervioso a Thiago en Gran Hermano

Daniela y Agustín están en el ojo de la tormenta por varios integrantes de la casa de Gran Hermano. La situación que descolocó a todos en Telefe.

Daniela Celis le hizo un sugerente pedido a Agustín Guardis de Gran Hermano tras la eliminación de Thiago Medina, su pareja adentro de la casa. Detrás de esta situación que demuestra un acercamiento entre ambos, ya hay algunas sospechas por parte de sus compañeros, por lo que se generó un tenso momento por la pantalla de Telefe.

La conversación entre Julieta, Daniela, Romina y "La Tora" fue crucial para empezar a saber qué estaba pasando entre ellos dos. Todo partió por una charla previa que tuvo la joven de 21 años con Ariel Ansaldo. "Me dice: '¿se armó una nueva parejita acá? Ayer estuvieron hablando en la pileta'. Le digo: 'no Ari, nada que ver'. Qué flashea boluda", contó.

En ese momento, Daniela negaba todo con la cabeza, aunque sin emitir comentarios. Horas más tarde, se dio una situación que puso en evidencia la tensión acumulada, y donde la participante que fue apodada como "Venganiela" le hizo un picante pedido. "¿Me merezco algo, no?", le dijo. "¿Cómo qué?", preguntó Agustín. "Un chocolate, algo", respondió, frente a la mirada de Marcos, quien se encontraba en el lugar.

Además, Nacho también se mostró intrigado para saber si hay "onda" o no con "Frodo". "¿Qué onda vos con Agus?", consultó. "Cero a la izquierda. Ni en chiste", aseguró Daniela, cuando el joven le reveló que a Thiago le molestaba su presencia. "Le llamaba la atención algunas cosas", agregó. En la ùltima instancia del planteo, Daniela advirtió: "Yo sé lo que es Agustìn conmigo, no soy ninguna boluda".

La tajante advertencia de Agustín que descolocó a Alfa en Gran Hermano: "Cuidado"

Walter "Alfa" Santiago y Agustín Guardis de Gran Hermano tuvieron un fuerte cruce por unas declaraciones del primero sobre Ariel Ansaldo. El participante más grande en edad de la casa habló sobre la sexualidad del integrante que entró en la mitad de la competencia, por lo que "Frodo" lo cuestionó de manera tajante.

"¿No que más de una vez Ariel dijo: 'Ay, Marqui. Todo le queda lindo, tan bonito. Ay, si tuviera diez años menos lo agarro'", comentó a modo de burla Alfa en alusión a una supuesta atracción de parte de Ariel hacia Marcos. El participante hizo estas declaraciones en diálogo con "La Tora", Agustín y Nacho, cuyo padre es homosexual, por lo que esos dichos podrían no haberle caído bien.

"¿Y qué problema hay igual si le gusta? Tené cuidado con eso", enunció "Frodo". Frente a esto, Alfa se mostró indiferente. "No, no tengo cuidado. Tampoco es ningún problema que yo juegue con Camila porque ella no está vulnerable de nada. Si vos agarrás y decís eso en cámara, Marcos también se puede sentir vulnerable", respondió sin tapujos.

Agustín le pidió a Alfa que no le pagara con la misma moneda a Ariel y le marcó: "Te pone en una posición muy fea". Alfa se mostró reticente a ese consejo y remató de manera picante: "A mí nada me pone en una posición fea, no necesito abogado".