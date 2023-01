El papá de Daniela enfureció y fulminó a Alfa de Gran Hermano: "No permitiría"

El papá de Daniela Celis lapidó al participante más longevo de Gran Hermano. Alfa soltó opiniones machistas sobre el proceder de la joven con Thiago y el padre la defendió.

El papá de Daniela de Gran Hermano defendió a su hija tras las fuertes palabras de Alfa en su contra por la relación sexoafectiva de la joven con Thiago. El participante más grande de la casa de Telefe juzgó a la competidora por la diferencia de edad con su expareja dentro de la casa.

"Yo me quedo en silencio, analizo y escucho. ¿Qué problema tengo que hacerme yo con que este venga a decirme, con que la otra me grite. Y ahí me doy cuenta de que extraño mucho. Pero también ahora tengo el desafío de decir: me quedo hasta el final y le rompo el culo a todos. Porque me estoy dando cuenta de que son todos una manga de soretes", soltó Alfa en diálogo con su compañera Romina.

Alfa le dio rienda suelta a su desparpajo después de esas declaraciones y, tras apuntar contra Coti, lapidó a Daniela por su relación con Thiago: "Aquella es un demonio chiquito. No voy a decir lo que pienso porque está el micrófono. Ya sabés... un putón de aquellos, ¡pero de aquellos!".

El padre de Daniela fue consultado en una entrevista con Ulises Jaitt sobre cuál fue el comentario sobre su hija que más le había dolido y respondió: "El señor mayor, el que se jacta de conocer el mundo. Alfa. Que se va de vacaciones a Miami, yo gasto mi guita acá en Argentina".

Ulises Jaitt: ¿ Lo hubieses cagado a trompadas?

Papá de Daniela: Tranquilamente, olvídate. Ni con ella ni con ninguna mujer. No permitiría ni con ella ni con ninguna mujer que la traten de esa forma, le pondría los puntos. Un cállate le tengo que poner.

Ulises Jaitt: ¿Qué le dirías a Alfa si te lo cruzas?

Papá de Daniela: Quiero una explicación y que se reivindique públicamente de las cosas que dijo.

La dura historia familiar que contó la hermana de Alexis de Gran Hermano

"Un hermano de mi mamá tuvo un accidente, lamentablemente falleció él con su hijo. Fue un golpe duro para todos", soltó Karen Quiroga sobre cómo ese suceso marcó a toda la familia para siempre. Y continuó: "Mis viejos han arrancado de cero, de no tener luz, de no tener un baño digno. Mi hermano era muy chiquitito, yo estaba en la panza. Mis viejos no vivían como viven hoy, vivían en una situación mucho más precaria. Son dos laburantes", sobre las difíciles situaciones que ha atravesado la familia de Alexis.