El novio de Noemí Alan contó por qué le fue infiel con la hermana de Thiago

La pareja de la actriz habló de la situación en profundidad y reconoció lo que había sucedido.

La noticia sobre la infidelidad del novio de Noemí Alan con la hermana de Thiago de Gran Hermano trascendió con rapidez en los últimos días. Luego de que el escándalo trascendiera mediáticamente, Martín Lema contó los motivos de su actitud.

En diálogo con Juan Etchegoyen para Mitre Live, ciclo en el que se reveló la información el primer lugar, la pareja de Noemí confirmó haber sido infiel y explicó los motivos. "La verdad no sé cómo te enteraste de todo esto, no quiero hablar con ningún medio, hablo contigo porque te tengo aprecio pero la verdad estoy mal porque no lo puedo creer todo lo que pasó", empezó por decir Lema.

En este marco, Martín se lamentó: "Me mandé la mayor cagada de mi vida con esto que hice por una simple calentura". Además, explicó el contexto de la infidelidad, la cual surgió luego de que convocara a la hermana de Thiago a formar parte del video su nueva canción. "En el videoclip había mucho alcohol, beso va y beso viene, y terminamos de esa manera", confesó.

Por último, cerró su relato con gran angustia: "Estoy mal y no quiero hablar más del tema, quiero seguir con mi vida". Además aseguró que su novia no quiere hablar sobre la situación: "Noemí no quiere hablar conmigo y me bloqueó, todo esto me desmoronó y me hizo pelota".

La hermana de Thiago de Gran Hermano está envuelta en un escándalo mediático. Es que Camila Medina fue encontrada en un hotel "teniendo intimidad" con el novio de una famosa actriz. De hecho, fue esta figura de la televisión quien comprobó con sus propios ojos la infidelidad: "Los encontró desnudos".

Fue el periodista Juan Etchegoyen quien, a través de su segmento en Mitre Live, reveló detalles de la persona con la que la hermana de Thiago estuvo en la habitación de una famosa cadena de alojamientos. "Esto me lo filtran a mí desde el hotel que sucedió esto que es el hotel Dazzler San Martin", aseguró.

La persona con la que estuvo Camila Medina, según la información de Juan Etchegoyen, es Martín Lema. Él es pareja de una de las figuras más importantes de la historia de la televisión y teatro argentino: Noemí Alan. Y fue ella quien habría descubierto a su novio siéndole infiel con la hermana de Thiago.

“Hace un tiempo te conté que Noemi Alan había apostado al amor nuevamente y decidió hacerlo con Martín Lema, el uruguayo que supo conquistar a Silvia Süller, bueno ocurrió en las últimas semanas una situación muy grave", aseguró Juan Etchegoyen, y agregó: "Lema y Camila estaban disfrutando de una velada cuando Noemi los agarró infraganti desnudos, teniendo intimidad en un hotel”. Hasta el momento, ninguno de los protagonistas quiso hablar sobre uno de los escándalos del verano.