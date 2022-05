El novio de La China Suárez le habría escrito a Wanda Nara: "No fue cualquier mensaje"

Nueva interna entre "La China" Suárez y Wanda Nara: el novio de "La China" habría intentado seducir a la empresaria.

En medio de los rumores de crisis entre “La China” Suárez y su nuevo novio, el español Armando Mena Navareño, salió a la luz un nuevo dato: que Armando se habría comunicado con Wanda Nara, con quien “La China” tuvo un fuerte enfrentamiento en 2021 por haber tenido una aventura con su marido, Mauro Icardi.

Actualmente, la exestrella de Casi Ángeles está en Madrid, ya que viajó para asistir a los Premios Platino y para visitar a su pareja. Sin embargo, parecería que su enfrentamiento con Wanda no tiene fin: ahora se dice que Armando se comunicó con ella a través de una cuenta falsa de Instagram.

“Fue a la vista de todos y nadie se dio cuenta. Lo que me cuentan es que el español se habría hecho una cuenta de Instagram para observar todo lo que hacía Wanda durante este tiempo”, reveló el periodista Juan Etchegoyen en Mitre Live. Según la información que le llegó, el nombre de usuario de este perfil falso sería idéntico al suyo, pero con una “O” final, es decir, @armandounamotoo.

“La pregunta es, ¿Mena Navareño solo envió mensajes en internet o también habrá mensajes al WhatsApp de la empresaria? No fue cualquier mensaje, le envío un corazón. Esto es de ciencia ficción, a ningún guionista se le hubiese ocurrido semejante culebrón. Podemos decir que la locura es total”, concluyó el conductor. Hasta ahora, no se filtró ninguna prueba de estos mensajes, pero se cree que este podría ser el motivo de su crisis.

El descargo de La China Suárez sobre su situación sentimental

Recientemente, “La China” brindó una entrevista para La Nación y sus declaraciones sobre su estado sentimental generaron mucha incertidumbre. Aparentemente, su corazón no estaría pasando por el mejor momento. “Estoy en un momento de mi vida particular, cumpliendo treinta años, algo que me sacudió un poco, pero no por sentirme vieja. Es pensar en dónde estoy parada, quiénes son mis amigos, quiénes son mis afectos reales, con quién quiero compartir el resto de mi vida”, comenzó.

En este sentido, Suárez destacó que se está replanteando su rol de madre, quién quiere ser como persona, qué les da a sus hijos y qué le dan ellos. “Además, es un tiempo de replanteo de la carrera, hacia dónde quiero ir, qué personajes quiero hacer”, agregó. Y sobre el amor, señaló: “Por supuesto que también hablo de amor, no lo puedo evitar. Soy muy enamoradiza y sufrimos, sufrimos por sufrir. El amor no tiene que doler”.