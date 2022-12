El novio de Julieta Poggio, de Gran Hermano, apuntó contra Agustín: "No estuvo bueno"

Lucca Bardelli, el novio de Julieta Poggio, participante de Gran Hermano 2022 (Telefe), habló sobre la polémica con Agustín Guardis, quien se mostró muy insistente con Julieta e incluso hizo comentarios inapropiados sobre ella.

En reiteradas ocasiones, "Frodo" hizo comentarios sexuales sobre Julieta, como que le gustaba cómo se movían sus caderas al caminar y que estaba cansado de "ser respetuoso" y no intentar nada con ella. Poggio incluso dijo sentirse incómoda por cómo la miraba constantemente, y a Lucca no le gustó nada ver todo esto desde afuera.

El joven conversó con LAM (América TV) y dijo que se sentía "tranquilo" y que estaba acompañando a su novia en este momento. "Te hemos visto enojándote un poquito por tantas cosas que se generan en el programa y que se dicen...", indagó el movilero. "No, enojado no... Me lo tomo tranquilo, bancándola siempre. Obviamente, por lo que dice la gente a veces hay que salir a aclarar, pero después sigo estando tranquilo", respondió Lucca.

Fue entonces cuando el notero le preguntó por Agustín. "¿Cómo viviste lo de Agustín? Porque te molestaste un poco con él, que la hizo sentir incómoda... La gente lo terminó sacando", quiso saber. "Lo de Agustín sí, no estuvo bueno lo que dijo, más allá de que sea Juli, no está bueno que hable así de ninguna mujer. Pero bueno, también creo que hay que tener respeto por todos, es así", concluyó el novio de Julieta.

Por último, habló sobre el "shippeo" en redes sociales entre Julieta y Marcos, ya que la mayoría de los televidentes opinan que harían linda pareja. "Entiendo a la gente, tiene derecho a opinar porque de eso se trata, pero bueno. Ya cuando empiezan a hablar de ella y de mí, ahí sí salí a aclarar. Pero nada, lo vivo tranquilo", sostuvo Lucca.

Los dichos de Lucca, el novio de Julieta, sobre Agustín "Frodo" en Gran Hermano

Recientemente, Poggio se quejó con sus compañeros de la casa de que Agustín no paraba de mirarla con cara de depravado, mientras en otros clips, se podía escuchar a "Frodo" decir groserías sobre la joven. Lucca no toleró esta situación y publicó en sus historias de Instagram: "Qué tipo desagradable. Sorry a la Frodoneta, pero es un montón. O sea, ni yo le digo tanto".