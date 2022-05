El motivo por el que Telefe retó a Marley tras los Martin Fierro: "Un enojo importante"

Una periodista dio a conocer detalles del cuestionamiento que directivos del canal habrían hecho a Marley tras la ceremonia. Los Martín Fierro 2022 se transmitieron por Telefe y acarrearon una gran cantidad de escándalos.

Marley habría sido cuestionado por los directivos de Telefe por una conducta improvisada que tuvo en la ceremonia de los Martín Fierro 2022, de la que fue el presentador estrella. La celebridad tuvo un inesperado ida y vuelta con Susana Giménez en medio del evento y la periodista Marcela Tauro dio a conocer el curioso reto que recibió Marley una vez concluida la entrega de premios.

"Hubo un enojo importante. Fue retado Marley, porque en un momento le dijo a Susana que vaya a entregar el premio, como tiene confianza con ella", comenzó su relato la panelista de Intrusos y añadió que esa actitud del presentador de Por el Mundo no le habría gustado a los directivos del canal de las pelotas, ya que puso en compromiso a la estrella máxima de la emisora.

"En la mesa de Susana estaba su productor, Fede Lebrino, que le hizo una seña a Marley como diciendo 'no podés invitarla'", continuó Tauro. Maite Peñoñori acotó sobre otro momento en el que Marley llamó de imprevisto a Susana al escenario, que fue cuando el ciclo Por el Mundo obtuvo uno de los galardones y el conductor quiso compartir su momento con todas las celebridades que habían viajado con él en el programa, entre las cuales estaba Giménez.

"Susana va enseguida, de hecho su chofer la ayudó a subir. Pero igual quedó expuesta porque se tuvo que acomodar, subir el vestido y como que ella no se esperaba tener que entregar un premio. Susana es una estrella, para entregar un premio tiene que salir de atrás; no levantarse de la mesa", concluyó Marcela Tauro sobre el escándalo que habría habido una vez finalizado el evento. Por su parte, Flor de la V sumó que Marley habría discutido con la producción a los gritos en uno de los cortes de la ceremonia: "No sé bien qué fue lo que sucedió porque yo no estaba cerca del escenario".

La insólita pregunta que Marley le hizo a Stefi Roitman sobre Ricky Montaner

Marley aprovechó la confianza que abunda en su vínculo con Ricky Montaner y Stefi Roitman por compartir tiempo de trabajo en La Voz Argentina y les preguntó a las celebridades detalles íntimos de su convivencia tras su casamiento. "¿Baja la tapa del inodoro? Viste que son los problemas en los matrimonios", formuló su consulta Marley. Y Ricky respondió: "¡Yo apunto bien! Entonces no mojo nada". Por su parte, Stefi agregó: "Safé", en alusión a que lo que su pareja decía era cierto.