El mal momento que vivió Tinelli con su hija: "Tuvo que intervenir"

En LAM revelaron que Marcelo Tinelli debió intervenir en un problema que tuvo su hija Micaela para que no pasara a mayores.

En las últimas horas se confirmó que Benjamín Vicuña está saliendo con Romina Pigretti, ex socia de Micaela Tinelli en Ginebra, su reconocida marca de ropa. Pigretti pasó de ser una virtual desconocida para todo el país a estar en boca de todos, y fue en Los Ángeles de la Mañana donde revelaron que la nueva pareja de Vicuña tuvo una pelea feroz con su ex socia, en la que debió intervenir Marcelo Tinelli para que nos pasara a mayores.

La noticia de que Benjamín Vicuña había empezado una nueva relación tras su separación de "La China" Suárez no sorprendió por el hecho en sí sino por quién era la elegida. Se trata de Romina Pigretti, una mujer prácticamente desconocida para quienes siguen a la farándula aunque nada ajena a ese mundo. Es que Pigretti es una empresaria de la moda, que fue socia de Micaela Tinelli en los comienzos de Ginebra, la marca de la que la hija de Tinelli es la cara visible. Sin embargo, en las últimas horas se supo que el final de la sociedad comercial no fue en los mejores términos.

"No la quieren ni un poco, no la pueden ni ver", comenzó contando Yanina Latorre en Los Ángeles de la Mañana sobre cómo se lleva el clan Tinelli con la nueva novia de Vicuña. En ese sentido, la angelita puso el contexto de cómo fueron los comienzos de Ginebra, con tres socios: "Mica, Romina y un muchacho llamado Luciano, que es el que estaba todo el tiempo encima de la marca. Mica era la cara pública, visible o famosa. Romina la que hacía los diseños, y Luciano el que un poco se encargaba de todo el resto, que era lo más pesado".

La panelista continuó asegurando que la marca "daba pérdida", por lo que la relación entre los socios comenzó a volverse insostenible. "A Romina la señalan porque acusaba a Luciano de estafarlas a las dos, y dicen que empezó con un maltrato muy fuerte para con él", sumó Latorre. Pero lo más sorprendente llegó a continuación: "Se puso tan espesa la cosa que tuvo que intervenir Marcelo porque si no se mataban". Finalmente, después de una negociación "muy ardua", le terminaron comprando su parte y Pigretti se abrió.

"El que aportó para hacerlo fue Marcelo", agregó Yanina Latorre que también contó que Pigretti tiene un carácter "bravísimo, muy, muy fuerte". Por su parte, Maite Peñoñori sumó otro dato: "Me dicen que también hay versiones de maltrato hacia los empleados que trabajaban o trabajan para su familia". "Parece que desde que se fue, Ginebra empezó a crecer y a ganar dinero, porque ahora todas quieren vestirse con la marca, que está de moda", cerró Yanina Latorre en su descripción sobre la feroz pelea que tuvieron Romina Pigretti y Micaela Tinelli.

La China Suárez rompió el silencio y destrozó a Vicuña

Según consigna Papparazzi, la reacción inicial en público de "La China" por el romance que está viviendo Vicuña fue políticamente correcta ante los medios que la consultaron: "Es un hombre libre que puede hacer lo que quiere". Pero fueron sus palabras en privado a un grupo de cercanos las que sorprendieron. "Que se vaya a cagar, así no me jode más a mí", le habría asegurado la ex Casi Ángeles a su círculo más íntimo, según revelaron en el portal de Papparazzi.