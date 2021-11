El mal momento que vivió Magaldi con Cinthia Fernández: "No me gusta la agresión"

Nicolás Magaldi expuso la mala experiencia laboral que tuvo con Cinthia Fernández en El Show del Problema, en diálogo con Mitre Live.

Nicolás Magaldi y Cinthia Fernández, que trabajaron juntos en el programa El Show del Problema, él como conductor y ella como panelista, están enfrentados desde hace un tiempo. Resulta que, el programa, transmitido por Canal 9, sufrió algunos cambios en el medio y, en un momento, ella fue quitada junto con otras panelistas.

Ante esto, armó un escándalo que trascendió a la pantalla y terminó haciéndose de público conocimiento. Ahora, Magaldi habló sobre esto en Radio Mitre en diálogo con Juan Etchegoyen y explicó que tanto Fernández como el resto de las panelistas fueron sacadas del programa por un cambio de planes en la producción.

“Mirá, Cinthia fue parte de una reinvención que tuvimos que hacer casi de un volantazo gigante el año pasado con El Show del Problema. Pasamos a hacer actualidad, volví a hacer actualidad después de mucho tiempo, con una estructura que no estaba pensada para ser actualidad”, comenzó el conductor.

“Todo un equipo de un programa de entretenimientos giró para hacer un programa de actualidad, con todo lo complejo que es eso. Cinthia fue parte de un equipo. En algún momento nos encontramos en esta situación en donde el formato ya estaba pidiéndole al canal volver al otro formato”, continuó.

“Tampoco me voy a poner a pelear con Cinthia Fernández ni con nadie. Estas son las reglas del juego. En el momento en el que le pude dar trabajo le di trabajo con toda la empresa y con todo un equipo de productores para que esté lo mejor posible. A ella, a Mica, a Silvina Luna, a José María Muscari…”, continuó Nicolás.

“Nadie tiene la intención de decirle a una persona: ‘No quiero que labures más conmigo’. Es porque el proyecto para el que volvemos no estabas en esa parte, hay todo un staff que había quedado en pausa. Nunca tuve un drama. Ella salió a hacer declaraciones públicas que son respetables. Yo en esa no me prendo, no me gusta hacer una situación. Creo que la gente sabrá diferenciar la postura de cada uno y los comportamientos de cada uno, pero nada más”, cerró.

El enojo de Nicolás Magaldi con Cinthia Fernández por su actitud con Canal 9

Según su relato, lo que le molestó a Fernández fue que Nicolás tardó un tiempo en darle la noticia. “Todavía no nos lo habían comunicado de manera formal, había muchos rumores y yo prefería tener la confirmación oficial para poder transmitírselo al equipo. Eso le molestó a ella, pero preferí ser prudente de mis palabras, de mis actos. Y si se enojó, la verdad es que nunca fue la intención”, sentenció.

Además, el conductor de El Show del Problema explicó que la televisión es un ambiente en particular en donde, cuando pasa algún escándalo interno, todos se terminan enterando. “En esta profesión estamos como en una vidriera en donde el que pasa, dice algo. Ese algo te puede gustar o no gustar. Pero, ¿Qué es importante? ¿Qué ese algo sea sincero o que te infle el ego?”, empezó.

En este sentido, Magaldi expresó que se pueden hacer comentarios entre colegas sin agresividad de por medio, cosa que no habría sucedido con Cinthia. “Porque yo te puedo decir un montón de cosas, pero por otro lado, puedo decir: ‘Loco, no me gustó esto’ de buena manera. A mí me encanta la crítica. Ahora, no me gusta la agresión”.

“No la voy a compartir nunca en ningún lado, con ninguna persona. Ni siquiera con un amigo. Me parece que hay algo en el medio que no se puede perder y que lo perdimos mucho, que es el respeto. Y me parece que, en esta profesión, somos muchos, pero a la vez nos conocemos un montón, por lo menos de vista. Entonces, me parece que acá hay una situación de cuidarse a uno mismo, pero no con lo que dice, sino con los actos”, finalizó el conductor.