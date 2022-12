El Mago Sin Dientes reveló lo que nadie sabía de Nacho de Gran Hermano: "Intervino seguridad"

El Mago Sin Dientes estuvo en la tribuna de Gran Hermano y expuso una fuerte pelea entre la hinchada de Nacho y la de Daniela.

El Mago Sin Dientes explicó qué fue lo que sucedió en plena gala de eliminación de Gran Hermano, donde se encontraba apoyando a Walter "Alfa". A través de un vivo de Twitter, debatió con varias personas sobre este tema y reveló que el papá de Nacho tuvo una actitud que generó la intervención de la seguridad del canal.

"Tenemos un tuit que dice que alguien estaba en la tribuna, y dijo que escucharon el papá de Nacho decir que le avisaron que no se iba, por eso se llevó más gente. Alguien escuchó y tuvo que intervenir seguridad", contó Emiliano, uno de los comentaristas de Gran Hermano más leídos de Twitter. El Mago Sin Dientes se encargó de desmentir esta situación y explicó cómo fue el tenso momento.

"Eso de que eso de que le avisaron de que no se iba, no lo veo creíble porque no le avisan absolutamente a nadie", sostuvo. Y agregó: "La producción pidió que todos alienten por el participante que fueron invitados a alentar, pero nunca en contra de nadie, o sea, todos los cánticos, gritos y aplausos tienen que ser de forma positiva".

Sin embargo, la arenga nunca fue de forma positiva ya que, cuando Santiago Del Moro interactuó con el público y preguntó quién se iba en la gala de eliminación, la respuesta de la familia de Nacho fue cantar "se va Daniela la puta que lo parió". Los padres de la joven no se lo tomaron para nada bien y en ese momento, tuvo que intervenir seguridad.

"Les llamaron la atención y les dijeron que por favor no hagan esto porque la próxima los tienen que retirar del estudio, y eso sí, se escuchó", indicó. La participante que se fue del reality show de Telefe fue María Laura, contra todos los pronósticos.

Thiago destrozó a Daniela en Gran Hermano y reveló lo que nadie esperaba

Thiago y Daniela suman una nueva pelea en la casa de Gran Hermano, luego de que estos últimos días se hayan mostrado muy acaramelados. Después de varias discusiones entre ellos, el joven de 19 años mantuvo una charla íntima con parte de los integrantes del reality show de Telefe para referirse a su novia de una forma muy contundente.

Maxi, Alexis "El Conejo" y Marcos escucharon atentamente el relato de Thiago, quien se mostró fastidioso por la situación con Daniela. "Siempre lo mismo, ya me pudre, la verdad que me estoy pudriendo", expresó el participante oriundo de González Catán.

"Entramos como participantes y salimos como psicólogos, boludo", le dijo Alexis. Sin embargo, poco le importó el comentario de su compañero ya que reveló qué podría haber dicho al ingresar al reality show.

"Tendría que haber entrado diciendo que era gay", lanzó frente a la sorpresiva reacción de Maxi, Marcos y "El Conejo". Esta situación generó un gran enojo en los fanáticos de Gran Hermano, quienes se expresaron en las redes sociales en rechazo a las palabras que usó para referirse a Daniela.