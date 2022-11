El insólito reclamo de Juliana a Gran Hermano: "Sigo sin interesarte"

La participante habló directo a las cámaras y mostró su malestar con la producción por su "desinterés" en ella.

El encierro empieza a causar estragos dentro de Gran Hermano. A casi un mes del ingreso de los participantes a la casa, muchos empiezan a sentirse abrumados por la monotonía e le trasmiten sus frustraciones al "ojo que todo lo ve". Específicamente, esto es lo que hizo Juliana Díaz, quien sorprendió con un insólito reclamo que se volvió viral en las redes sociales.

En los últimos días, el personaje de Juliana se convirtió en uno de los más criticados por el público, ya que muchos la acusaron de "falsa" con las mujeres. Estas especulaciones terminaron de confirmarse el pasado miércoles, cuando nominó a Julieta y Coti como parte del complot, mientras ellas creían que estaba de su lado del juego. En medio de este episodio, la pareja de Maxi le hizo un reclamo directo a Gran Hermano y se convirtió en foco de las burlas en Twitter.

"Bueno, Gran Hermano, no sé qué número de día es, pero jamás me llamaste para ver cómo estoy, si me llevo bien con mis compañeros", empezó por decir la participante frente a la presencia de Lucila "La Tora", mientras compartían un rato en el sillón de afuera de la casa. Indignada, Juliana le recriminó a Gran Hermano que no le había dado tanta atención como a sus demás compañeros.

En ese marco, Juliana continuó su descargo: "Ya va a ser un mes y sigo sin interesarte. Mi nombre es Juliana, por las dudas". Luego de varias semanas de encierro, la situación empieza a dificultarse para algunos participantes, pero aún queda bastante camino por recorrer.

Tensión en Gran Hermano: la estrategia de Julieta contra Marcos y Agustín

Julieta Poggio, una de las participantes de Gran Hermano, sorprendió a todos tras una serie de comentarios que reflejan una estrategia que no gustó nada en los fanáticos del reality show de Telefe. La joven habló con Marcos Ginocchio con el objetivo de persuadirlo y alejarlo de Agustín Guardis, uno de los más queridos de la casa.

"Las entiendo con Agus porque no son tan amigas, entonces no les afecta tanto. Me parece buena persona por más que esté jugando su juego", expresó Marcos, quien se encontraba en la misma habitación que Julieta, Daniela y Thiago. "¿Quién? ¿Agus? Es re piola, nada más que tiene sus cosas", consideró el joven de 19 años.

"Para mi también. Hay cosas que dice que no me gusta, pero no deja de ser una buena persona", agregó Marcos. En ese momento, Julieta interrumpió para mostrarse en total desacuerdo: "Pero eso no tiene nada que ver, primo. Te estoy diciendo que capaz acá adentro no te conviene ser buena persona con él. Podés serlo con otros".

"Yo veo que todos son así con él", soltó el salteño, a lo que Julieta respondió: "Él se lo buscó". Además, sostuvo que, más allá del buen gesto de Marcos "para los demás no queda así, queda como que te llena la cabeza Agustín y que jugás con él". Sin embargo, no le importó mucho el comentario.

"Que quede como sea", indicó Marcos. Esto alarmó a Julieta, ya que dijo no sentirse cómoda al lado del "primo". "A mi no me gustaría quedar así, quedar pegada a una persona con la que no comparto su juego", señaló de manera contundente.