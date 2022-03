El insólito pedido por el que Calu Rivero terminó con su novio ruso

Luego de mostrarse sumamente enamorada durante la cuarentena, salió a la luz el motivo por el que Calu Rivero se separó de su prometido ruso.

Se conoció el motivo por el que Calu Rivero habría roto su compromiso con el documentalista ruso Andrey Manirko. En el 2020, la actriz y modelo inició su relación con el director que conoció en Nueva York y unos meses más tarde se instalaron en Uruguay para construir una vida en conjunto. Sin embargo, a unos meses de haberse comprometido, la pareja finalizó su relación de forma abrupta.

Desde hace algunos años que Calu Rivero se alejó de la actuación y de los medios de comunicación y se enfocó en construir una vida a partir del contacto con la naturaleza y los viajes. La artista cambió su nombre a Dignity, se instaló por algunos meses en una granja vegana en Estados Unidos y mostró una faceta de ella poco conocida. Más allá de este nuevo estilo de vida, Calu continuó activa en redes sociales y allí contó varios detalles de su vida, como el anuncio de su compromiso.

Al momento de finalizar su relación con Andrey Manirko, Rivero tuvo una actitud muy extraña: eliminó todas las fotos de su cuenta de Instagram, incluso en las que no aparecía con su expareja. Frente a este llamativo panorama, Diego Estévez fue el encargado de contar el motivo por el que Calu habría cancelado su compromiso. Según aseguró el periodista en A La Tarde, la actriz hizo un insólito y exorbitante pedido a su prometido y la relación se vino cuesta abajo.

De acuerdo con Estévez, la actriz tenía ciertos planes con el documentalista que estaban más relacionados al interés que al amor. "Calu le habría dicho 'yo tengo una residencia en otro país (Uruguay), que no es el mío, dame un palito verde y nos casamos. Inmediatamente obtenés la ciudadanía y te despegás de los quilombos que tenés'. Ella le iba a dar la residencia uruguaya, que la obtuvo por sus fines ecológicos", aseguró el panelista en el programa de América TV.

"Calu Rivero no va a cobrar el millón de dólares, pero sí cobró un anticipo. Ella había anunciado la boda públicamente y el título era: 'El obsequio millonario que le hizo el novio ruso de Calu Rivero'. Bueno, no había ningún regalo, era todo un arreglo", continuó el periodista. Por último, develó que la historia claramente no tuvo final feliz y terminó en un gran drama: "Cuando el ruso se dio cuenta que en realidad lo querían vivir y que de amor no había nada, se arrepiente, da marcha atrás y clava el negocio".

Una historia tan turbulenta como intensa

A inicios del 2020 y luego de confirmar su noviazgo a través de las redes sociales, Calu Rivero dio una entrevista con ¡Hola! Argentina y reveló detalles de su relación. "Fue algo inesperado. En plena vorágine del Fashion Week de New York. Él recién había llegado a Nueva York para hacer una presentación y yo estaba por unos días más en Manhattan, pero tenía que viajar a París por un trabajo", expresó la modelo en ese momento.

Como si fuera cosa del destino, la pareja logró encontrarse en medio de sus compromisos de trabajo. "Antes de tomar el vuelo, mi familia me sugirió que no lo hiciera por el coronavirus. Ese mismo día, la marca me pospuso el viaje y a la media hora de ese llamado, a Andrey le comunicaron que su vuelo de regreso a su país también se cancelaba", contó Calu y aseguró que "creyeron que el virus duraría un mes, pero el tiempo fue pasando y vimos con mucha angustia como la ciudad empezaba a colapsar".

"Nos conocimos en un momento de mucha vulnerabilidad mundial, con el corazón abierto y conectamos desde un lugar muy sincero y sin vueltas, ni máscaras. Siento que fue algo increíble que en un momento tan difícil haya aparecido este amor. Andrey es un gran compañero con el que tengo proyectos", finalizó Rivero en ese momento.