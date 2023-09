El insólito pedido de una participante de Got Talent a Lizy Tagliani: "La virgen de los milagros"

Una concursante del ciclo de talentos sorprendió a la conductora con un peculiar pedido que dejó atónitos a todos los presentes.

Una participante de Got Talent Argentina sorprendió al hacerle un peculiar pedido a Lizy Tagliani en medio del programa. La joven se refirió a la conductora como "la virgen de los milagros" y le rogó que la ayudara a cumplir uno de "sus más grandes sueños".

La concursante en cuestión se llamaba Camila y tenía 15 años. Ella logró conquistar al jurado con su tono de voz y su carisma tan particular para su corta edad y obtuvo un sí general para pasar a la próxima etapa de competencia. Sin embargo, llamó la atención por un peculiar pedido que hizo al finalizar su audición.

"Lizy, ¿te puedo pedir un favor? Vos que sos la virgen de los milagros", dijo la joven mientras la conductora se acercaba al escenario entre risas. De inmediato, la participante pidió: "¿Podés convencer a Abel que cante un tema conmigo'". Ante este pedido, el público empezó a ovacionar y al jurado no le quedó otra que levantarse.

Finalmente, Pintos y Camila cantaron a dúo Oncemil, una de las baladas más conocidas del cantante. Ambos cantantes interpretaron la canción acapella y terminaron de conquistar a todo el público presente.

Polémica en Telefe: Lizy Tagliani echó a un participante de Got Talent

Got Talent Argentina es el programa más visto de la televisión argentina. El reality de Telefe, además del excelente rating, tiene gran repercusión en redes tanto por las presentaciones de los participantes como por las reacciones de los jurados o Lizy Tagliani. De hecho, la conductora fue la protagonista de una insólita situación en la emisión del último lunes.

El concursante, llamado Tulio Mercau, subió al escenario disfrazado de Charles Chaplin y sin decir una palabra indicó que iba a hacer una rutina de humor. "Amo ver sonreír a la gente", decía la pancarta con la que se presentó ante Florencia Peña, Emir Abdul, La Joaqui y Abel Pintos.

Sin embargo, a pesar de su esfuerzo no logró cautivarlos. Ni siquiera pudo terminar su actuación, ya que los cuatro jurados presionaron la X, dejándolo automáticamente eliminado de la competencia. De inmediato, Lizy se mostró decepcionada, tal vez porque no sabía lo que iba a suceder a continuación.

El mimo se mostró cabizbajo y Abel Pintos intentó consolarlo: “Gracias Tulio, nos hiciste sonreír”. Esto animó al hombre de 44 años, quien habló por primera vez para agradecer la experiencia: “Gracias, es un placer estar acá. Los quiero Flor, Emir, La Joaqui y Abel Pintos”. Sin embargo, incluso luego de despedirse, el concursante no abandonó el escenario, sino que comenzó a bailar. Ante la mirada perpleja del jurado preguntó: “¿Ya me voy?”. "¿No hay otra oportunidad?”, insistió al recibir la negativa de los jueces. “No, ya está, ya está”, lo apuró Abel.

Sin embargo, el imitador de Chaplin no se dio por vencido y comenzó a cantar La extraña dama de Valeria Lynch. Flor Peña no pudo evitar dejarse encantar con la ocurrencia de Tulio y comenzó a cantar con él. Fue en ese momento cuando Tagliani tomó el asunto en sus manos: se acercó al escenario y lo arrastró a la salida