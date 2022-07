El insólito blooper de Marcelo Tinelli en El Trece: "No me tenían fe"

El conductor aprovechó la escenografía del programa para llamar la atención de los 100 jurados.

Marcelo Tinelli protagonizó un divertido blooper en Canta Conmigo Ahora y sorprendió a los 100 cantantes que conforman al jurado del programa. Ya adentrado en la dinámica del show, el conductor decidió utilizar la escenografía a su disposición para hacer una peculiar broma.

La situación se dio al principio del programa, justo después de que la primera participante de la noche audicionara. Tinelli quiso preguntarles a algunos jurados qué opinaban del desempeño de la concursante, pero en lugar de subir de forma tradicional las gradas en donde se encuentra la centena de cantantes que votan por la continuidad de los participantes, decidió escalar "imitando" a Spiderman.

Tinelli empezó a escalar las gradas desde afuera, usando como soporte los asientos de algunos jurados. Entre risas y mientras recibía la ayuda y las ovaciones de los cantantes, el conductor logró llegar a la cima de las gradas y exclamó con alegría: "¡Llegué! No me tenían fe".

Posteriormente, Cristian Castro realizó la misma acción que Tinelli en el momento en que quiso bajar a abrazar a un participante que lo había deslumbrado con su voz. Sin embargo, al famoso cantante mexicano no le salió tan bien, ya que trastabilló en varias ocasiones hasta lograr descender por completo.

Internas en el jurado de Canta Conmigo Ahora: problemas para Marcelo Tinelli

Estallaron las internas en Canta Conmigo Ahora. En la primera semana de la presentación del nuevo producto conducido por Marcelo Tinelli, los miembros del jurado se pelearon en plena transmisión del programa de El Trece, se armó una fuerte discusión y se vivió un momento de absoluta tensión.

Todo comenzó luego de que el participante Igna Luna cantara "Beggin", tema perteneciente a Måneskin. Una vez culminada la performance del artista, la gran mayoría de los jueces apretó el botón rojo para darle el visto bueno. Sin embargo, y curiosamente, hubo algunos jurados que no quedaron del todo convencidos.

Frente a dicha situación, una buena parte de los jueces cuestionó con dureza a aquellos que no valoraron a Igna. De hecho, Tinelli expresó: "Ale Paker tampoco se paró. Ni siquiera cuando (Igna Luna) se movió tanto...". "Creo que eso lo dispersó, pero me encantó... me parece que me dispersó y me distrajo cuando miraba mucho al piso". "No se empiecen a enojar tampoco...", pidió el conductor tras escuchar que hubo gritos por parte de otros colegas.

"Dale, Paker, ponele onda", le manifestaron a Paker desde un sector. "Sáquenle el botón. Lo que pasa es que él es el botón", expresó otro de los jurados que se mostró muy enojado. "Pondría a la venta ese botón, que lo tiene al pedo ahí", indicó finalmente uno de los 100 artistas que conforman el panel de Canta Conmigo Ahora.