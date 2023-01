El indignante ataque de Maximiliano Guerra contra Cristina Kirchner: "Más que la dictadura"

El bailarín comparó a la expresidenta de la Nación con la última dictadura cívico-militar y lanzó una repudiable reflexión. Maximiliano Guerra se pronunció al respecto en diálogo con Esteban Trebucq.

Maximiliano Guerra hizo un análisis sobre la actualidad política e hizo una insólita crítica a Cristina Fernández de Kirchner y la comparó con la última dictadura militar de Argentina. El exjurado de Talento Argentino aseguró que la actual vicepresidenta de la Nación le hizo más daño al país que el golpe de estado de Videla.

"Te defino a Cristina: para mí es lo peor que le pasó a la Argentina", comenzó su descargo el bailarín en diálogo con Esteban Trebucq en su nuevo programa de A24. "¿Cómo?", reaccionó el conductor sorprendido por la afirmación del artista. "Sí, para mí es lo peor que le pasó a Argentina", reafirmó sin tapujos Guerra.

Trebucq: ¿Peor que la dictadura?

Guerra: Casi. Te diría que sí. Creo que Argentina le hizo más daño a la Argentina que la dictadura.

El artista recibió un sinfín de críticas en las redes sociales por la comparación que hizo en su descargo, en el que banalizó la etapa más oscura de la historia del país al compararla con un gobierno democrático. "La primera irresponsabilidad es del periodista. No podemos querer que un entrevistado compare a cualquier dirigente democrático con la dictadura y para tener un título incluso frenar con un gesto a un columnista que intenta poner algo de cordura diciendo “es un montón”, sosuvo en Twitter la periodista Rosario Ayerdi.

