El impensado vínculo de Julieta Poggio de Gran Hermano con Mirtha Legrand y Adrián Suar: sorpresa en la TV

Se reveló cuál es el acercamiento que hubo entre Julieta Poggio con las dos figuras de El Trece Adrián Suar y Mirtha Legrand. Todos los detalles.

Julieta Poggio, la participante de Gran Hermano, tiene una historia con dos estrellas de El Trece tratándose nada menos que de Adrián Suar y Mirtha Legrand. La participante del reality show de Telefe ya conocía a la conductora y al actor y gerente de programación del canal y se revelaron los motivos.

Los recientes ingresos de las familias de los participantes de Gran Hermano generaron un sinfín de reacciones entre los seguidores del programa que conduce Santiago Del Moro. En esta oportunidad, hubo un detalle que impactó a todos que tiene que ver con Lola, la hermana de 17 años de Julieta Poggio.

Es que la joven trabajó como actriz en El Trece: interpretó el papel de la hija más chica de Adrián Suar en la telenovela Solamente vos, que se emitió en el año 2013. Pero eso no termina ahí: también se puso en la piel de Mirtha Legrand en la exitosa serie Argentina: Tierra de amor y Venganza.

Lola Poggio inició su carrera en la actuación desde muy niña, y posteriormente realizó trabajos de modelaje. Actualmente, es influencer: en su cuenta de Instagram acumula más de 400 mil seguidores, donde muestra decenas de viajes que ha hecho, distintos posteos vinculados a sus looks y fotos con su novio.

Julieta Poggio reveló la charla secreta que tuvo con su novio: "No le creo nada"

Julieta Poggio, participante de Gran Hermano (Telefe), reveló la conversación que tuvo con su novio, Lucca Bardelli, durante su visita a la casa más famosa del país. En aquella conversación, el joven le confesó que se había ido de vacaciones a Mar del Plata con sus amigos para "despejarse", lo cual encendió todas las alarmas en Julieta.

La participante sospecha que su novio la engaña desde hace varias semanas, especialmente después de los gritos que escuchó desde el exterior de la casa, cuando una joven le vociferó: "¡Julieta, tu novio te cagó! ¡Julieta cornuda!". Desde entonces, Poggio se muestra insegura sobre la lealtad de su pareja. Ahora que tuvo la oportunidad de verlo después de cinco meses, le confesó que sintió celos al saber que se había ido de vacaciones con sus amigos, mientras ella estaba en la casa.

"¿Cómo te levantaste, después de la visita? ¿Contenta?", le preguntó Romina Uhrig. "Bien, re bien", contestó Julieta. "¿Qué le dijiste cuando te dijo que se fue a Mar del Plata? Contame, por favor", le pidió la exdiputada. "Le dije: 'Oh, me pone celosa eso'. Y él me dijo: 'Sí, ya sé. Pero bueno, eso me ayudó un montón porque me despejé'", relató la bailarina, con un gesto de hartazgo.

"Ay, te quiero, Juli. ¿Así le dijiste?", le preguntó Romina, entre risas, a lo que Julieta le contestó que obviamente le daban celos y que no confía del todo en su palabra. "Y sí, boluda, obvio... Porque vos sabés lo que es Mar del Plata... Le pregunté con quién fue y me dijo que no salió tanto, que no salió todos los días. No le creo nada", declaró la bailarina.