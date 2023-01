El impensado cambio de look de Cinthia Fernández: "Mi peluquero está desmayado"

La panelista de televisión compartió una historia de Instagram donde se vio el sorprendente cambio en su pelo. Cinthia Fernández se pronunció sobre la reacción que tendría su peluquero ante su estética.

Cinthia Fernández compartió una foto en Instagram en la que hizo alusión a un detalle de su cabello por el que su peluquero estaría disgustado. La ex participante del Bailando por un Sueño se mostró risueña y divertida ante una serie de canas en su pelo, característica que suele angustiar a muchas personas.

"Buen día. Mi peluquero y amigo, Leo Leiva, desmayado", escribió en su historia de Instagram la ex pareja de Matías Defederico, con un zoom en las raíces de su cabello donde se pudieron ver algunas hebras blanca. En esa foto, Fernández se mostró en traje de baño desde lo que parecía el patio de su casa.

Fernández utiliza sus redes sociales para mostrarles a sus fans su día a día. Y justamente, la semana pasada compartió un divertido video junto con su hija menor en el que se mostraron bailando. "Aunque no crean, la señora me enseñó la coreo a mí. En qué momento pase a ser la adulta", escribió en alusión a que la niña le había enseñado los pasos del desafío de TikTok que llevaron adelante en el video.

El relato que hizo quebrar en llanto a Cinthia Fernández en vivo

La madre de Fernando Báez Sosa salió al aire en el ciclo Nosotros a la mañana desde un móvil, programa en el que Cinthia Fernández estaba como panelista. "Yo creo mucho en Dios y deposito todas mis fuerzas en él. Les pido a él y a Fernando que me ayuden a seguir para no decaer. Nosotros perdimos todo y sé que a él no le gustaría verme mal. Trato de sacar fuerzas de donde sea, para estar en los juicios y enterarme de todo", comenzó su descargo la madre del joven asesinado en Villa Gesell en 2020.

"Hay momentos en los que decaigo y me levanto, me tiro al piso y lloro, me refugio en Silvino, empiezo a rezar y a rezar y continúo con mi vida. Hasta el día de hoy no tengo tratamiento psicológico y trato de estar con personas que perdieron a sus hijos. Hoy solo sé que quiero Justicia para que mi hijo pueda descansar en paz", continuó la mujer, cuando la cámara enfocó a Fernández quebrada en lágrimas por sus palabras y, a pesar de no haber pronunciado palabras al respecto, con esa reacción demostró su empatía con la madre de Fernando.