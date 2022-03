El guardaespaldas de Wanda Nara reveló si tuvo relaciones con ella: "Hermosa mujer"

La confesión del guardaespaldas en medio de los rumores de romance con Wanda Nara. Contundente declaración en Socios del Espectáculo.

Wanda Nara y su guardaespaldas, Agustín Longueira, fueron vinculados por fuertes rumores de romance. Si bien no se confirmaron, muchos fueron los programas de espectáculos que le dedicaron su tiempo a especulaciones y teorías alrededor de esta supuesta pareja. Sin embargo, en las últimas horas, uno de los dos protagonistas habló y fue contundente.

En diálogo con Socios del Espectáculo, Agustín Longueira se sinceró y no dio vueltas al momento de contestar si tuvo relaciones sexuales con su custodiada: "No… No… Me hubiera encantado porque es una hermosa mujer, pero no lo hicimos". Acto seguido, el guardaespaldas explicó las razones por las que estuvo dentro de la casa de Wanda Nara.

"No es que dormí en la casa. Terminó la fiesta privada que le hicieron, la acompañé, seguimos como un after en la casa un ratito, y nada. Yo me fui a otro lado", sentenció Agustín Longueira, disipando los rumores que lo vinculaban con la empresaria y esposa de Mauro Icardi, con quien hace pocos meses tuvo una crisis matrimonial de la cual pudieron salir adelante.

Wanda Nara explotó contra las mujeres que quieren seducir a Mauro Icardi

El Wandagate, el escándalo entre Wanda Nara, Mauro Icardi y “La China” Suárez que movilizó al mundo de la farándula en 2021, todavía sigue dando mucho de qué hablar. Una vez más, la mediática apareció con un polémico posteo en sus redes.

En todas estas publicaciones, aparecen comentarios de agresividad de parte de Wanda hacia “La China”. Mientras algunos de sus seguidores le creyeron y realmente piensan que alguien la hackeó, muchos otros creen que es mentira y que fue ella quien hizo esos posteos. Ahora que Wanda ya recuperó su cuenta, publicó un mensaje en referencia a “La China” y a otras mujeres que quieren seducir a Icardi en su Instagram.

Una vez más, la mediática apareció con un polémico posteo en sus redes.

Todo comenzó cuando una internauta publicó en sus historias de Instagram un posteo diciendo: “Terminen con la estupidez de ‘robamaridos’. Si los maridos se pudieran robar, le robaríamos el marido a Wanda Nara, no el tuyo, Mabel”. Wanda reposteó esta publicación y debajo escribió, entre muchos emojis: “Dale, sigan probando trancu”.

En cuanto a la vida íntima de Wanda Nara, se publicaron varios mensajes picantes sobre “La China” desde el perfil de la empresaria: incluso se filtraron capturas de pantallas de chats viejos entre ambas en los que la actriz le hacía comentarios buena onda halagándola a ella y a su vida, tales como “Tus hijos son perfectos”. También se publicaron otros mensajes más fuertes, como: “¡Ese gato de ‘La China’ solo sabe acostarse con casados! Mauro no es tonto, por eso le contó a Wanda y la dejó a ‘La China’ como lo que es, un gato regalado”.