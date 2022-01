El fuerte susto de Nazarena Vélez por el que debió ir al hospital: “No me gustó un carajo"

Nazarena Vélez tuvo que ir de urgencia al hospital después de haberse encontrado un bulto en una parte del cuerpo.

Nazarena Vélez está haciendo un ritmo de vida bastante agitado desde que viajó a Las Grutas, Río Negro, para hacer funciones del éxito teatral Fiesta en Las Grutas. Sin embargo, su cuerpo le pidió un respiro y tuvo que bajar un cambio e ir al hospital para chequear que su salud estuviese bien.

Primero, publicó una historia de Instagram contándoles a sus seguidores que había tenido que hacer una parada en el hospital ubicado en San Antonio Oeste, el más cercano que encontró del lugar en donde se está hospedando. Inmediatamente, sus fans se alarmaron y le pidieron que por favor les contara qué fue lo que le pasó.

Así, Nazarena contó que tuvo que ir al médico de urgencia porque se encontró un bulto en el cuerpo que le llamó mucho la atención. Inmediatamente, entendió que lo primero era su salud y fue al hospital. “Me están preguntando un montón por qué fui al médico hoy. Es que me encontré un bultito que no me gustó un carajo. Me lo encontré hace una semana y no quería esperar hasta marzo a volver e ir a ver a mi ginecóloga. Así que averigüé y me fui a hacer una ecografía hoy”, comenzó.

Más tarde, les dijo a sus seguidores que los resultados habían salido bien. “Gracias a Dios está todo bien. Hay que hacerse los controles, hay que chequear, no hay que dejar pasar la salud y eso es lo que hago y lo que hice. Y gracias a Dios todo está muy bien, así que gracias a todas las que se preocuparon por mí”, cerró la actriz.

El angustiante momento que Nazarena Vélez vivió con su hijo Thiago en un avión

Recientemente, Nazarena contó que estaba viajando en avión con su hijo Thiago yendo a Mendoza cuando de repente el niño empezó a convulsionar. “Empezamos a los gritos en el avión. Gracias a Dios al minuto y medio ya estaba como nuevo, como si no hubiera pasado nada. Le hice todo lo que corresponde”, declaró.

Al bajar del avión, pudieron conseguir asistencia médica e inició un tratamiento con medicación. “Esto no es una tontería y no se termina de un día para el otro, pero hoy gracias a Dios la medicina está súper avanzada, así que con una pastilla todos los días eso se arregla”, explicó Vélez. No se sabe cuál fue el diagnóstico de Thiago pero lo que Nazarena explicó es que es un nene muy activo, con una “vitalidad increíble” y que como su cabeza “le funciona mucho todo el tiempo tiene que bajar un poco las revoluciones”. “Está bien y súper controlado”, cerró.