El famoso futbolista que se acercó a Zaira Nara tras su separación: "No pierde el tiempo"

Zaira Nara está separada hace algunas semanas y ya tendría famosos interesados en ella. Fue la influencer Juariu quien descubrió una interacción virtual por parte de un conocido jugador de fútbol en una de las publicaciones de la modelo y conductora.

"El que no pierde el tiempo es el likeador serial", escribió la exparticipante de MasterChef Celebrity Argentina en una de sus historias de Instagram, en alusión a un like que "El Pocho" Lavezzi le dejó a Zaira Nara en uno de sus más recientes posteos.

Nara informó sobre su separación del padre de sus hijos -Malaika y Viggo- a través de una de sus historias de Instagram. "Después de ocho inolvidables años compartidos, decidimos separarnos y darle otra forma a esta familia, manteniendo la amistad y el amor por nuestros hijos que nos unirán por siempre. Espero sepan entender y respetar este momento familiar. Gracias", escribió la hermana menor de Wanda Nara en su posteo.

Flor de la V habló sobre los rumores de una búsqueda de prensa por parte de Wanda y Zaira Nara por separarse al mismo tiempo. "Hay una teoría que dice que ninguna de las dos está separada (Zaira y Wanda), que es todo prensa. Pero yo no puedo creer que nos estén mintiendo tanto", soltó la panelista de Intrusos, Nancy Duré. Y la conductora agregó: "Se dice que como ellas no estarían trabajando serían como estrategias como para buscar. Por el trabajo, más que nada. Para hacer algo, porque Zaira hace cuánto que no hace nada".

La menor de las Nara se mostró muy enojada en su cuenta de Twitter con Flor de la V por sus dichos en el ciclo de espectáculos de América TV. "Que pena, Flor de la V, que hables con tanta mala leche cuando creía que teníamos buena onda. Por suerte estoy en uno de los mejores años de mi carrera. Trabajando como nunca antes. Jamás pondría mi familia en juego. Tampoco jamás necesité la exposición. Seguro lo dijiste sin pensar", escribió enfática la modelo.