El famoso actor que se hizo pasar por Charly García: "Firmé autógrafos como él"

Un artista se sinceró en una entrevista y reveló que muchas veces fue confundido con Charly García, por su parecido físico.

Charly García tiene un estilo estético muy particular, pero aún así hay muchas personas que le parecen al punto de hacerse pasar por él. En un reciente reportaje, el actor Alejandro Müller reveló que en numerosas ocasiones lo confundieron con el músico y con otros exponentes del mundo del espectáculo, por lo que ha llegado a firmar autógrafos como si fuera ellos.

“He simulado ser Charly García cuando era pendejo. Firmé autógrafos como él. También Capusotto, Jorge Corona, de todo. Me decían: ‘Maestro, Capusotto, ¿puede ser una foto?’. Viste, te piden fotos o te piden autógrafos. Bah, autógrafos no tanto. Ni les aclaraba que no era, las veces que quise aclarar me lo discutieron. Yo todavía no era tan conocido igual, fue antes de Valientes todo eso”, relató Müller en diálogo con el ciclo A la Tarde, conducido por Karina Mazzocco.

“Peor es cuando te vienen con el nenito y te dicen: ‘Sacate una foto’. ‘¿Quién es?’, pregunta el nene como diciendo, no lo conozco. Los obligan a los pibes a sacarse fotos”, expresó entre risas el actor. Por su parte, el panelista del programa de América TV, Ezequiel Campa sumó una anécdota: “Y cuando no sos muy famoso que uno te pide una foto, se va y escuchás que el que estaba con él le pregunta: ‘¿Quién es ese?’”.

Alejandro Müller sobre su paso por Bailando por un sueño

En un reportaje que dio hace algunos meses, Huevo Müller se refirió a cómo atravesó su participación en el programa de Marcelo Tinelli y lanzó: “El Bailando fue divertido para los demás, no tanto para mí. Pero bueno fue una experiencia. Yo pensé que tenía cintura para manejarlo. Al principio no quería hacerlo, me hicieron una jugarreta divertida, digamos, no de mala leche, al contrario, de buena leche, de invitarla a mi novia, en ese momento, al Bailando”.

“Yo les dije sí que vaya, no tengo ningún problema yo la voy a ir a ver bailar y después me dijeron que quería que baile con ella. Ahí, bueno, la habían entusiasmado a mi ex, ya retroceder era medio complicado y lo hice pensando que iba a tener la cintura”, siguió el actor, en diálogo con Filo News, y remató: “Dije: yo soy un tipo grande no va a pasar nada y no tuve la cintura, ni un poco. No estuve a la altura de las circunstancias para ese programa. Yo era un patadura, nunca había bailado. Mi novia tampoco era bailarina. Se nos complicó un poco por eso”.