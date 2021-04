Explosivo cruce entre Alejandro Fantino y Luis Ventura.

Durante la tarde del lunes 26 de abril se vivió un momento insólito, pero que ha ocurrido en otras ocasiones, en la televisión argentina. El célebre locutor "Cacho" Fontana fue dado por muerto en diferentes portales y canales del país. Sin embargo, esta información fue desmentida por su familia. El periodista Luis Ventura, entre otros, fue uno de los que quedó en "offside" en vivo. Y ante este hecho, Alejandro Fantino, el conductor del programa que integra, lo cruzó: "Bajate del ego".

"La muerte a partir de ahora, prefiero no darla o hacerlo quinto. Qué gano con comunicar una muerte primero. Nos comimos una noticia que no era. Gracias a Dios. Creo que el ego de todos nosotros, el ego periodístico de estar al aire... Me conmueve que Cachito viva", comenzó diciendo Alejandro Fantino, mientras Luis Ventura esperaba por su turno para poder hacer un descargo tras el fallido momento televisivo.

Por su parte, Fantino prosiguió: "Los piolas del grabado con esto se hacen un pic nic. Pero tienen razón y tienen con qué porque fue una pifia grande como sistema periodístico. Nos pasó a todos, y todos los teníamos mal chequeada o mal laburada. Lo más importante es que un tipo al cual yo admiro vive, lo otro pasa a segundo plano".

Alejandro Fantino aseguró que la culpa fue suya: "Yo estoy a cargo"

En ese momento, Luis Ventura prefirió intervenir con una frase sarcástica que fue cruzada por el conductor de Fantino a la tarde: "Valoro que tantos medios levantaran la información simplemente porque la dimos acá. Toman la noticia y cometen el mismo error". Al escucharlo, el santafesino le pidió a su panelista que se baje de su propio ego.

"Tenés que bajarte del ego de que lo tomaron de ahí. No es que te estaban viendo todos. Simplemente es una información que teníamos todos", explicó Fantino, quien agregó: "Ventura puede tirar la información al aire, pero es mío el error, no de él que está laburando. Yo estoy a cargo del programa y podría la capacidad periodística de decirle que lo chequee otra vez. Es mi error. No le peguen a Ventura, es mí error".