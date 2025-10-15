El duro análisis de Baby Etchecopar tras la extorsión de Trump junto a Milei: "Un bolu...".

El periodista Ángel "Baby" Etchecopar analizó el encuentro del presidente Javier Milei con su par de Estados Unidos, Donald Trump, quien extorsionó a los argentinos de cara a las próximas elecciones. Qué dijo Etchecopar en A24.

"Están todos con un silencio de radio y una prudente crítica a lo que hoy sucedió", expresó Baby Etchecopar en su editorial del martes por la noche, antes de aclarar que no es "politólogo", sino "un boludo", aunque igualmente diría "la ecuación final" de su "análisis pequeño".

Además, el conductor del programa Basta Baby expresó: "La Argentina se dividió en dos grandes mitades, hoy ya está definido el juego: los peronistas por un lado y los que queremos ser como Estados Unidos por el otro".

El amor de Baby Etchecopar por Estados Unidos

Para el periodista político, "no hay derecha ni izquierda". "Por un lado está el peronismo, con el rejunte que hicieron para tratar de ganar las elecciones, y por el otro lado estamos los que hoy cuando escuchamos el himno de Estados Unidos nos ponemos la mano en el corazón y, si es necesario, volvemos a Vietnam", siguió.

"No hablo de cipayos, ni de lacayos ni de alcahuetes", continuó Baby Etchecopar y concluyó: "Hoy están los que apoya la izquierda, la izquierda peronista, y los que apoya la derecha, la derecha bien, que por primera vez en la historia de los 43 años de la democracia este presidente, Milei, tuvo los huevos de entregar el sable".