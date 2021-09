El drama que vive Marian Farjat, compañera de Guido Kaczka: "Desesperada"

Marian Farjat quebró en llanto y le hizo un desesperado pedido a sus seguidores de las redes sociales. Qué fue lo que le pasó a la panelista de El Trece que trabaja con Guido Kaczka.

Marian Farjat está atravesando una dramática situación personal. La panelista de Bienvenidos a Bordo, programa conducido por Guido Kaczka en El Trece, y ex participante de Gran Hermano acaba de sufrir la pérdida de dos de sus perros. En las últimas horas, la modelo publicó un video con un desesperado pedido para que sus seguidores de las redes sociales la ayuden a encontrarlos: "No puede ser".

A través de una publicación que hizo en una historia de su cuenta de Instagram, Farjat manifestó cómo fue que sus perros se perdieron: “Hola gente, estoy desesperada. Desde el sábado al mediodía no aparecen mis perritos, son dos bulldog francés, la hembra es negrita, tiene tres años, está castrada. El machito es vaquita, no está castrado. Son hermanos”

En tanto, la influencer que forma parte del programa de Guido Kaczka señaló que desde el fin de semana que no los encuentran: "Desaparecieron el sábado al mediodía del country Loma Verde, en Escobar". Y agregó: "Se ven desde la cámara de mi casa cómo se escapan mis perros. Hicimos la denuncia policial. Y ahora resulta que nadie los vio”.

Marian Farjat busca de manera desesperada a su perro perdido.

Finalmente, Farjat le hizo un pedido a los usuarios de las redes para que le puedan brindar una mano, ya que las fuerzas de seguridad aún no hallaron nada: "Estamos desesperadas con mi hermana porque ya pasaron dos días y no puede ser que en el country no haya registros, en las cámaras nadie vio, no hay registros de dónde están los perros. Por favor, si pueden difundir esto, fue en Loma Verde, en el partido de Escobar”.

Qué es de la vida de Marian Farjat tras su participación en Gran Hermano

Marian Farjat participó en Gran Hermano 2015, donde conoció a Brian Lanzelotta, con quien tuvo una relación tóxica durante algunos años de idas y vueltas e incluso violencia de género. La joven, quien actualmente tiene 26 años, se ha desempeñado como modelo y también participó de varios programas de TV como panelista. Entre ellos se destaca "Bienvenidos a Bordo", el exitoso ciclo que conduce Guido Kaczka en El Trece. En tanto, en 2019 se lanzó como artista musical y publicó varios temas. "Fuega" es el último single.

Marian Farjat quiere participar de MasterChef Celebrity 3

A pocos meses de que Telefe estrene la nueva temporada de MasterChef Celebrity 3, Marian Farjat se candidateó como posible participante del exitoso programa que ha liderado el rating tanto en 2020 como en 2021: "¡Se viene MasterChef 3! Palpitando... ¿qué dice el jurado?", escribió en su Twitter, acompañado de una foto de un plato sumamente elaborado.