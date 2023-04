El drama de una periodista de Canal Nueve por la muerte de su bebé: "Te llevaste mi corazón"

La periodista se pronunció en sus redes sociales sobre el difícil momento que atraviesa. La joven perdió a su bebé después de tres semanas de su nacimiento.

Una famosa periodista que trabaja en Canal Nueve hizo un emotivo posteo después del fallecimiento de su bebé de tres semanas de vida. Se trata de una comunicadora oriunda de Mendoza, quien recibió un sinfín de mensajes de apoyo y amor en la sección de comentarios.

"No te fuiste solo, chinito, también te llevaste mi corazón. Perdoname por todos los besos que no te di, es solo que pensé que teníamos toda la vida por delante", comenzó su descargo Vanina Vitale, conductora de Canal 9 de Mendoza. La periodista fue madre por tercera vez el 1 de abril y en ese momento a su hijo le detectaron Síndrome de Shone.

El hijo de Vitale fue operado debido al diagnóstico pero aún así no logró sobrevivir. "Solo le pido a Dios fortaleza para recordarte todos los días. Si la muerte es un nuevo comienzo, enciende luces en otro lugar", cerró su posteo la comunicadora.

"Fuerzas Vani. Te abrazo con el corazón", "Fuerza Vani! A seguirla por tus dos bombonas pero sobre todo por vos", "Te abrazo y te acompaño con todo el dolor del alma. Tus compañeros te estamos esperando" y "Vani hermosa, te abrazo muy fuerte. Seguramente ninguna palabra será suficiente para calmar el dolor, pero estoy segura", fueron algunos de los mensajes de amor que la periodista recibió en su posteo.

El descargo de Vanina Vitale tras el nacimiento de su bebé

"'Parirás con dolor'. Con dolor físico y emocional, pero consciente. El dolor dulce que sólo se respira en una sala de parto. Lloré, tuve miedo y hasta creí que no podía, pero me acordé que las mujeres sabemos parir y que los bebés saben nacer. Me crucé con enfermeras, parteras, anestesistas y obstetras llenas de magia", comenzó su descargo en un posteo de Instagram la periodista, tras el diagnóstico a su bebé. Y cerró, esperanzada: "Viví una experiencia de parto larga y alucinante, porque así lo quiso Manuel para mí. Entregué mi cuerpo por el suyo y fui recompensada. Que Dios decida el resto, yo ya te abracé con el alma".

Qué es el Síndrome de Shone

El Síndrome de Shone es una malformación cardíaca congénita basada en cuatro lesiones obstructivas en el corazón, se trata de una afección muy poco común. Las lesiones que se dan debido a esta anomalía son: membrana supravalvular mitral, válvula mitral ‘’en paracaídas’', estenosis aórtica subvalvular de tipo muscular o membranosa y coartación aórtica.

"Las manifestaciones clínicas incluyen soplo cardíaco, dificultad respiratoria y aumento de la intolerancia a la carga, hipertrofia ventricular izquierda y dilatación de la aurícula izquierda. También se han descrito formas parciales, que comprenden sólo dos o tres de las cuatro anomalías específicas y, en ocasiones, otras anomalías cardiovasculares", informa el sitio Orphanet.