El drama de salud que puso a llorar a Nati Jota: "Estoy sola"

La conductora contó el problema de salud que la afecta. Nati Jota quebró en llanto en sus redes sociales.

Nati Jota es una periodista, influencer y conductora que comenzó su carrera en sus redes sociales y, después de varios trabajos en televisión, su estrellato llegó de la mano de Luzu TV y Olga, plataforma de streaming donde lleva adelante su programa Sería Increíble. La celebridad estuvo ausente de ese ciclo debido a un viaje pero su reincorporación se vio dilatada por un problema de salud. En sus historias de Instagram, Nati relató la afección que sufre.

La ex coconductora de Nadie Dice Nada se tomó unos días de vacaciones para viajar a Brasil y, si bien disfrutó de días de descanso en las paradisíacas playas, algo no salió como esperaba y por ese motivo no acudirá a trabajar por unos días más. "Me agarré un bicho allá en el viaje. Empiezo a tomar antibiótico y ya mañana Dios quiera que esté mejor y pueda retomar mis actividades habituales", comenzó su relato la conductora.

"Llanto de me siento mal y estoy sola. Sentirse muy mal siendo adulto y soltero es logo bastante horrible, después el resto del tiempo medio que zafa”, continuó su descargo en una historia de Instagram. Y cerró: "Hay algo de ese momento que es 'ah no doy más y a nadie le importa' (aunque te manden mensajitos y todo) sos vos el que tiene que ir a la farmacia hecho concha y comprarte corticoides para la garganta".

Yanina Latorre, furiosa con el programa de Nati Jota

La panelista de LAM criticó a Nati Jota y a Leticia Siciliani, columnista de Sería Increíble, por los temas que tratan en su programa. "Me puse a escuchar un rato a Nati J, yo creo que esta chica es el monumento al no talento. Leticia es divina, tiene contenido, pero basaron un streaming en la homosexualidad de Leticia, me parece patético para el año 2023", comentó. Y siguió: "Vos no podés basar un streaming en que sos torta, ya sabemos que sos torta, avancemos que estamos en el año 2023 y no importa el género, no hay que discriminar, no bases el streaming en cómo chupás concha. Porque estás buscando el morbo del que quiere escuchar que una mina chupa una concha".

Después de su descargo contra la hermana menor de Griselda Siciliani, volvió a apuntar contra Nati Jota: "Se hace la bisexual, que no sé si es bisexual o no... Ella se fue de Luzu porque ya era incómodo escucharla, porque solamente cuenta las pijas que se comió el fin de semana en la Bresh, pero con lujo de detalles. Mirá que a mí que no me molesta hablar de esas cosas, la escuchás y decís ya está, apaguemos".

"El streaming de estas dos pibas es una situación gráfica de chupadas de concha y de pija que recibió una... Eso es lo que no tiene que ser un streaming, a la gente algo más que una concha tenés que darle. Algo interesante", agregó indignada Latorre. Y cerró: "Leticia es muy buena, es muy inteligente... Lo que me jode a mí de Leticia es que van por la vida de cool, me rompe los huevos la gente que se cree que son seres distintos, somos todos iguales".