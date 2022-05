El drama de Adrián Suar con una figura El Trece: "Te hice daño"

Adrián Suar decidió compartir en TV un angustiante momento con una reconocida personalidad de El Trece, a quien le pidió disculpas con un sentido mensaje.

Adrián Suar hizo una sorpresiva confesión que decidió compartir a través de un programa de TV. El reconocido productor abrió su corazón y realizó una fuerte autocrítica acerca de una mala actitud que tuvo con una reconocida figura de El Trece. Por medio de un video, se sinceró y lanzó: "Te quiero pedir disculpas".

En el programa Vivo para Vos, conducido por Julián Weich y Carolina Papaleo transmitido por El Nueve, Marcos Carnevale estuvo como invitado. En dicho marco, el actor, director, productor, guionista y gerente de contenidos de Pol-ka Producciones recibió un sorpresivo mensaje por parte de Suar, con quien trabaja hace años.

"Me sorprendés acá, en casa, pensando. Tantos años juntos y seguimos compartiendo cosas. Qué decirte Marquitos de mi corazón...", comenzó "El Chueco" en el comienzo del video que le envió. Sin embargo, y curiosamente, le pidió perdón por una actitud que tuvo en varias oportunidades: "Te quiero pedir disculpas por las veces que te llame en Navidad o Año Nuevo para decirte que termines el libro".

Marcos Carnevale recibió un sorpresivo mensaje de Adrián Suar en El Nueve.

Asimismo, Suar recordó que llamaba a Carnevale en horarios sumamente complejos y reconoció que sus acciones no fueron buenas: "Esas madrugadas que hablamos y yo estaba un poquito insistente". "Quiero que sea público, te pido muchas disculpas por todo ese daño que te hice", culminó, entre lamentos y también risas.

Ángel de Brito destrozó a Adrián Suar y El Trece

Ángel de Brito explotó con Adrián Suar y El Trece por una insólita medida que tomaron las autoridades de la señal del Grupo Clarín. "¡Qué mal Suar, qué mal Codevila!", apuntó el conductor de LAM, furioso por una determinación que no le gustó nada e impactó en su trabajo desde el ciclo que desde hace unas semanas tiene en América TV.

Lo que le molestó mucho al conductor fue que un cronista del ciclo se acercó a Luli Fernández para hacer una breve nota y la panelista de Socios del espectáculo se negó a contestar sus preguntas por un insólito motivo. "No nos dejan hablar con LAM", le explicó la modelo al periodista. Ante la incredulidad del cronista, Luli agregó: "Nos lo informaron de producción".

Cuando volvieron al piso, De Brito comentó indignado: "Bueno, el canal no las deja hablar. Está clarísimo, ¿no?". Además de aclarar que la nota estaba sin editar para que no hubiera dudas, el conductor exculpó a Luli Fernández, que fue angelita y trabajó mucho tiempo en América TV. "Qué mal Suar, qué mal Codevila. Me dijeron que me querían tanto, Suar me mandó un mensajito hace poco", agregó De Brito, visiblemente enojado con la decisión que tomaron desde El Trece.