Maite Lanata se transformó en uno de las tantas promesas de la actuación en nuestro país con grandes papeles que quedarán en la memoria. Uno de ellos, sin lugar a dudas, fue el que le tocó interpretar en la novela de Telefe, 100 días para enamorarse. Esta vez, mientras se encontraba con invitada en el programa Estelita en Casa, por América TV, se sinceró sobre un duro momento que le tocó vivir grabando una escena particular.

Jay Mammon, conductor del programa, comenzó a interrogar: "Hay un personaje hermoso que vos interpretaste, que es de una mujer trans. Y hay una escena muy fuerte, en la que te cortabas el pelo...". Luego de que la joven actriz asintiera, disparó: "¿Es verdad que cuando la viste lloraste? ¿Es verdad eso?". Por supuesto, al consultar, no explicó el porqué.

Ante esto, Maite confesó: "Me pasó que llegué a mi casa y lloré, por haberme cortado el pelo". Mammon, entre risas, expresó: "Ah, no fue por emoción". Y la joven quilmeña de 20 años, agregó explicándose: "¡No, no! Fue de mucha bronca por haber perdido tanto pelo". Lo cierto es que aquella escena, transmitida en televisión abierta, fue una de las más fuertes y emocionantes de toda la novela.

Mirá la nota:

100 días para enamorarse se emitió durante el año 2018 y fue una ficción producida por Underground para Telefe, con la creación de Sebastián Ortega. En aquel programa, Maite Lanata interpretó al joven trans Juan antes, durante y después de su fuerte transformación. Los protagonistas principales eran los reconocidos Carla Peterson, Nancy Dupláa, Luciano Castro y Juan Minujín.

Debido al increíble papel y a lo generado en los televidentes, Lanata ganó un Martín Fierro a mejor actriz de reparto durante el año pasado. Además tuvo participaciones en novelas como El Elegido, Somos Familia, Estocolmo, El Marginal, El Jardín de Bronce y Argentina, tierra de amor y venganza.