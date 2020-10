El director de cine tuvo un rol fundamental en la creación de "Mafalda".

La muerte de Quino dejó un vacío inmenso en el humor gráfico nacional y fueron muchos los homenajes que se vieron en las redes sociales para recordarlo. En las últimas horas circuló una información que lo conecta con el también fallecido cineasta José Martínez Suárez, hermano de la legendaria Mirtha Legrand. Suárez tuvo un rol clave en inspirar el nombre de la creación más popular del autor: "Mafalda".

El hermano de Mirtha fue el director de "Dar la cara", una película que Quino vio en el cine porteño Ocean y lo ayudó a descubrir el nombre "Mafalda" para su protagonista más célebre. Fue David Viñas, coguionista de Suárez, quien introdujo el nombre en la película que disparó la idea del humorista gráfico. “Mafalda, nombre de princesa”, dice uno de los personajes del largometraje.

La anécdota del surgimiento del nombre la revelaría el mismísimo Quino en diálogo con su colega Caloi, en su programa de la TV Pública: “Nació por encargo de una agencia de publicidad. Es una historia rara. Había una marca de electrodomésticos que quería hacer publicidad encubierta, crear una tira familiar… En esa época estaba muy de moda Peanuts (N. de la R. tira de Charlie Brown), Snoopy… Entonces querían hacer algo muy parecido a eso y regalárselo a los diarios, la publicidad no tenía que decir ¡Qué buena esta aspiradora! Sino que fuera una tira y si la mamá estaba limpiando, de la aspiradora se viera más o menos el modelo, de la heladera también… Y no se por qué después no se hizo nunca".

Y agregó: "El lanzamiento se iba a hacer con el nombre de Mansfield, entonces pidieron también que el nombre se pareciera. Entonces buscando que nombre tenía una ‘M’, una ‘A’ , una ‘F’, .. Viendo una película que se llamó 'Dar la cara', alguien entra a un dormitorio donde hay un moisés y dice: '¡Qué linda la nena! ¿Cómo se llama?…Mafalda'. Ahí apareció el nombre". Un dato que pocos conocían hasta ahora y conecta al aclamado cineasta con el querido creador de Mafalda.