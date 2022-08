El desgarrador relato de Paula Chaves sobre la hipocondría: "Nunca lo conté"

La modelo explicó, desde su experiencia, cómo es convivir con pensamientos intrusivos que generan alertas erróneas por problemas de salud que no existen. Paula Chaves contó cuál fue el último episodio que tuvo de ese estilo.

Paula Chaves relató un angustiante momento que vivió tras el episodio de convulsiones que sufrió su hija menor en la vía pública. La esposa de Pedro "Peter" Alfonso explicó, desde su experiencia, cómo es convivir con la hipocondría y cómo la afectó en las últimas semanas.

"Soy hipocondríaca. Nunca lo conté. Mi cabeza se va a cualquier lado. Vos me contás que a un familiar tuyo le encontraron algo, que lo operaron, y yo ya empiezo con el síntoma. De una picadura de mosquito, mi cabeza se va a cualquier lado", comenzó su descargo la presentadora de televisión y modelo argentina en diálogo con "El Pelado" López en su ciclo Juego Chino.

Chaves aclaró que es hipocondríaca declarada pero que no toma medicación por esa afección. "Esto fue en Bahamas, era nuestro viaje de los sueños, y llegué y los dos chicos (Olivia y Baltazar) estaban con fiebre. Estuve cuatro días sin salir en el cuarto. Yo, llorando, con el termómetro. La paso para el traste", relató Paula sobre uno de los episodios de hipocondría que sufrió hace un tiempo.

"Un día Pedro me llamó por videollamada y me dijo que le dolía la cabeza. Yo me largué a llorar mal. Y él me dijo '¿qué te pasa?'. 'Me preocupa tu dolor de cabeza’. Esto es un problema", agregó la conductora de Bake Off Argentina.

El relato de Paula Chaves sobre un episodio de convulsiones de su hija Filipa

"Mi hija Filipa tiene convulsiones por fiebre, cada vez que levanta una línea de fiebre puede llegar a pasarle eso. Fili tenía esas líneas de fiebre pero nada más. Y bueno, en la bajada de Thames y Panamericana, me di vuelta y vi a mi hija con espuma en la boca y los ojos para atrás", comenzó su relato Chaves en Cortá Por Lozano, sobre el mal momento que vivió en la vía pública.

Paula contó que su esposo se encontraba de gira, por lo que la situación era aún más caótica. "Ningún padre quiere ver a su hijo convulsionar. Abrí la ventana y empecé a gritar desesperadamente como lo haría cualquier mamá con su hijo a bordo", continuó la exparticipante de Bailando por un sueño. Y cerró: "Unas mujeres que caminaban ahí por el puente empezaron a frenar pero la verdad que estaba todo frenado desde la Panamericana hasta al Trinidad de San Isidro, que es un trayecto de 300 metros".